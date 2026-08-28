MEF fija fórmula para trasladar feriados al lunes y exceptúa Semana Santa, Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo. (Foto: Andina)
MEF fija fórmula para trasladar feriados al lunes y exceptúa Semana Santa, Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Gobierno de Keiko Fujimori plantea modificar el calendario nacional de feriados a partir de 2027. La propuesta establece que los días feriados que caigan entre martes y viernes sean trasladados al lunes más próximo, con excepción de Semana Santa, Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.