El Gobierno de Keiko Fujimori plantea modificar el calendario nacional de feriados a partir de 2027. La propuesta establece que los días feriados que caigan entre martes y viernes sean trasladados al lunes más próximo, con excepción de Semana Santa, Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo.

La medida figura en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2027-2030, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y formaría parte del pedido de facultades legislativas que el Ejecutivo presentará ante el Congreso.

“Se optimizará el calendario de feriados mediante el traslado de aquellos que correspondan de martes a viernes hacia el lunes más próximo, con excepción de Semana Santa, Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo” , señala el documento.

Según el MEF, la medida permitirá “dinamizar el turismo interno y mitigar el impacto de los feriados de mitad de semana sobre la continuidad de las actividades económicas”.

El documento agrega que la implementación de esta disposición será planificada con anticipación para brindar predictibilidad a partir de 2027.

¿Cómo cambiaría el calendario de feriados de 2027?

De acuerdo con la aplicación de este criterio, los feriados de 2027 quedarían tentativamente distribuidos de la siguiente manera:

Viernes 1 de enero: Año Nuevo. No se modifica.

Año Nuevo. No se modifica. Jueves 25 de marzo: Semana Santa. No se modifica.

Semana Santa. No se modifica. Viernes 26 de marzo: Semana Santa. No se modifica.

Semana Santa. No se modifica. Sábado 1 de mayo: Día del Trabajo. No se modifica.

Día del Trabajo. No se modifica. Lunes 7 de junio: Día de la Bandera. No se modifica.

Día de la Bandera. No se modifica. Lunes 28 de junio: Día de San Pedro y San Pablo. Antes correspondía al martes 29 de junio.

Día de San Pedro y San Pablo. Antes correspondía al martes 29 de junio. Lunes 26 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú. Antes correspondía al viernes 23 de julio.

Día de la Fuerza Aérea del Perú. Antes correspondía al viernes 23 de julio. Miércoles 28 de julio: Fiestas Patrias. No se modifica.

Fiestas Patrias. No se modifica. Jueves 29 de julio: Fiestas Patrias. No se modifica.

Fiestas Patrias. No se modifica. Lunes 9 de agosto: Batalla de Junín. Antes correspondía al viernes 6 de agosto.

Batalla de Junín. Antes correspondía al viernes 6 de agosto. Lunes 30 de agosto: Santa Rosa de Lima. No se modifica.

Santa Rosa de Lima. No se modifica. Lunes 11 de octubre: Combate de Angamos. Antes correspondía al viernes 8 de octubre.

Combate de Angamos. Antes correspondía al viernes 8 de octubre. Lunes 1 de noviembre: Día de Todos los Santos. No se modifica.

Día de Todos los Santos. No se modifica. Lunes 6 de diciembre: Inmaculada Concepción. Antes correspondía al miércoles 8 de diciembre.

Inmaculada Concepción. Antes correspondía al miércoles 8 de diciembre. Lunes 13 de diciembre: Batalla de Ayacucho. Antes correspondía al jueves 9 de diciembre.

Batalla de Ayacucho. Antes correspondía al jueves 9 de diciembre. Sábado 25 de diciembre: Navidad. No se modifica.

Uno de los puntos pendientes de definición corresponde a los feriados del 8 y 9 de diciembre de 2027. Ambos caerán en días entre semana y, de acuerdo con la fórmula planteada por el MEF, tendrían como referencia el lunes más próximo.

El 8 de diciembre será miércoles y el 9 de diciembre será jueves. Por ello, aún queda por determinar si ambos feriados serían trasladados al mismo lunes o si el correspondiente al 9 de diciembre pasaría al lunes siguiente.

La propuesta forma parte de las medidas contempladas por el Gobierno en el Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030, documento que también contiene las proyecciones económicas para los próximos años.