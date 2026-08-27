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Resumen

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Tu cuerpo escucha lo que tu mente calla. Cuidar tu salud mental es también cuidar tu bienestar físico.
Tu cuerpo escucha lo que tu mente calla. Cuidar tu salud mental es también cuidar tu bienestar físico.
Por Juan Saldarriaga

En los últimos años Bonapharm ha experimentado un dinámico crecimiento de la mano de su segmento de antigripales, con los cuales ha aterrizado en Ecuador y Bolivia. Su próximo objetivo de expansión es Centroamérica y para ello viene trabajando en armar equipos más resilientes y competitivos.

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