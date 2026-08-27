En los últimos años Bonapharm ha experimentado un dinámico crecimiento de la mano de su segmento de antigripales, con los cuales ha aterrizado en Ecuador y Bolivia. Su próximo objetivo de expansión es Centroamérica y para ello viene trabajando en armar equipos más resilientes y competitivos.

Principales desafíos en esa línea son el manejo de las dispares expectativas generacionales de sus colaboradores y la construcción de un ambiente de equilibrio en salud mental, apunta Isabel Agurto, subgerente de recursos humanos de la firma farmacéutica.

“Uno de los errores más frecuentes que tienen las organizaciones es que no entienden la importancia de la estabilidad y la salud mental, la cual influye en la capacidad de las personas para concentrarse y tomar decisiones”, señala la ejecutiva.

Bonapharm es una de las pocas empresas peruanas (seis en total) que han sido galardonadas con el certificado Mental Health de Great Place to Work, que distingue a las empresas comprometidas con el bienestar emocional de sus equipos.

Las otras son: Transaltisa S.A., Caja Huancayo, Santander, Inteligo y Unacem.

Se trata de empresas que entienden el bienestar de sus trabajadores no como un conjunto de iniciativas aisladas sino como una política interna, bien estructurada y altamente comprometida.

“El bienestar no se construye solamente a través de campañas, talleres y beneficios puntuales: requiere coherencia en el liderazgo y la cultura organizacional”, puntualiza Agurto.

Bonapharm ha participado por tercera vez en el Great Place to Work.

Precisa que esto ha llevado a que los trabajadores de la farmacéutica cuenten con espacios y herramientas qué favorecen su desarrollo emocional, por lo cual contribuyen “de manera más efectiva” a los objetivos de la organización.

Agrega que esta valoración y la línea de carrera impulsada por la empresa originan que el nivel de rotación del personal sea bajísimo: 4% en el primer semestre del 2026 versus 11,4% en el 2025.

Cabe señalar que Bonapharm cuenta también con uno de los mejores indicadores del sector farmacéutico en cuanto a equidad de género, con un 60% de participación femenina a nivel de toda la empresa.

Y lo mismo a nivel gerencial, con un 48% de los puestos de liderazgo ocupados por mujeres. La mayor parte de ellas correspondientes a “talento interno promovido por la organización”, manifiesta Agurto.