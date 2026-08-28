Desde muy chico, uno aprende la tradición del Ratón Pérez. Cuenta la leyenda que este personaje aparece por las noches para dejar obsequios o propinas a los más pequeños del hogar, a cambio de los dientes de leche que pierden conforme crecen. La costumbre dicta que los niños deben colocarlos debajo de la almohada para que el pequeño roedor los retire sigilosamente mientras duermen, sin levantar sospechas.

A partir de esta premisa surgió la campaña “El diente del ahorro” de Scotiabank, con un ‘twist’ particular: en lugar de dejarle los dientes al mágico ‘ratoncito’, los niños podían llevarlos a diversas agencias del banco para recibir, en contrapartida, hasta S/100 en una “cuenta meta” pensada como un punto de inicio para aprender un poco más sobre la importancia del ahorro.

“Pensamos: ‘Qué mejor que empezar con la educación financiera desde muy temprana edad’. Identificamos una oportunidad con los niños: enseñarles educación financiera sin que sintieran que les estábamos enseñando”, cuenta Gabriela Chang Cabanillas, directora de Marketing de Scotiabank Perú, sobre la iniciativa que impulsó el banco hace poco más de dos años, mediante la cual se logró abrir cerca de 1.100 nuevas cuentas. “Esta idea, culturalmente relevante y con un impacto claro, nos permitió lograr resultados espectaculares”, agrega.

Gabriela Chang Cabanillas, directora de Marketing de Scotiabank. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

La campaña de Scotiabank, que se ejecutó en apenas un mes y con un presupuesto acotado, permitió además que los más pequeños tuvieran un primer acercamiento con una entidad financiera, comprendiendo cómo funcionan los bancos y qué rol pueden cumplir en sus vidas.

Así, “El diente del ahorro”, según explica Chang, fue un “éxito rotundo”: el ‘spot’ superó un millón de visualizaciones en menos de 48 horas y registró un 93% de sentimiento positivo, superando ampliamente los indicadores del banco. El impacto también se trasladó a los indicadores del negocio, pues la apertura de cuentas tras la publicación de la campaña aumentó un 173% en comparación con la semana previa, y hasta un 83% frente al mismo período del año anterior.

“Tuvimos que acotar la campaña. Habíamos pensado realizarla durante una semana, pero superó totalmente nuestras expectativas. Nos dio aprendizajes para las siguientes iniciativas”, remarca la ejecutiva.

Ante el acelerado despliegue de la campaña, Chang recuerda que el cupo disponible para los depósitos de S/100 se agotó rápidamente. “Una vez copado el cupo disponible, lo que hicimos fue entregar regalos a los niños. [...] Ningún niño que acudió a nuestras agencias se quedó sin recibir algo a cambio”, precisa.

“El diente del ahorro” le valió a Scotiabank Perú el premio Creatividad Empresarial 2025 en la categoría “Comunicación Innovadora”, marcando un hito para los proyectos que vendrían después.

“Lo más valioso, más allá de los resultados durante la campaña, fue luego de un año, cuando vimos que el 50% de los niños y familias que abrieron cuentas mantenía o había incrementado sus saldos de ahorro. Las cuentas seguían activas. Ahí nos dimos cuenta que habíamos generado un impacto en el comportamiento y en los hábitos de estos niños. Eso es lo que queremos seguir reforzando como Scotiabank hacia el futuro”, acota Chang.

Especialistas coincidieron en que el avance de la educación financiera es clave para evitar decisiones de inversión mal informadas en un contexto de mayor interés ciudadano. Foto: Andina/ Referencial.

Los niños y la educación financiera

Tras el éxito de “El diente del ahorro” —que despertó el interés de otras filiales de Scotiabank a nivel regional— la entidad financiera impulsó la campaña ‘ToyBank’, mediante la cual los niños acudían a las agencias para donar juguetes en buen estado. A cambio de ello, recibían la apertura de una “Cuenta Kids” en la que el banco abonaba hasta S/50.

Bajo el mismo concepto de educar financieramente a los más pequeños de forma lúdica y disruptiva, la propuesta le valió a Scotiabank Perú un Effie de oro y el impulso para consolidar dicho enfoque.

“Es un compromiso que queremos mantener, porque la educación financiera es clave para nosotros. Empezar desde los más pequeños es muy valioso para generar cambios en los comportamientos”, indica Chang.

Gabriela Chang Cabanillas, directora de Marketing. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

De acuerdo con la ejecutiva, la entidad financiera mantiene siempre operativa la “Cuenta Kids” —para cualquier familia que quiera que sus hijos accedan a ella— y realiza, también, actividades en colegios y kermeses, con el objetivo de seguir promoviendo la cultura financiera.

“El reconocimiento de Creatividad Empresarial nos llenó de aliento, inspiración y nos permitió seguir creyendo que somos capaces de generar mucho más impacto y campañas de valor. Eso se reflejó con el tiempo en cómo hemos continuado trabajando. La valla que nos hemos puesto ahora es mucho más alta y próximamente verán los proyectos que tenemos en camino”, puntualiza.