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Resumen

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Desde muy chico, uno aprende la tradición del Ratón Pérez. Cuenta la leyenda que este personaje aparece por las noches para dejar obsequios o propinas a los más pequeños del hogar, a cambio de los dientes de leche que pierden conforme crecen. La costumbre dicta que los niños deben colocarlos debajo de la almohada para que el pequeño roedor los retire sigilosamente mientras duermen, sin levantar sospechas.

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