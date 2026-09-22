La economía peruana creció 3.6% anual en julio, su mayor ritmo de avance de los últimos tres meses, y acumuló una expansión de 3,1% en los primeros siete meses del año, informó Scotiabank en su Reporte Semanal.

El resultado de julio fue levemente superior al estimado por la entidad bancaria de 3,3%, pero se ubicó muy por encima del 2,2% esperado por la mediana de analistas encuestados por Bloomberg. Cabe anotar que la actividad económica viene evolucionando a ritmos diferenciados. Por un lado, los sectores primarios en conjunto cayeron 1,4% en julio, restando 0,2 p.p. al crecimiento del PBI total, afectados por los efectos negativos del fenómeno de El Niño. Por otro lado, los sectores no primarios vinculados a la demanda interna se expandieron en conjunto 5,0%, contribuyendo con 3,8 p.p. al resultado del PBI Total.

“Para el tercer trimestre del 2026 proyectamos que la economía peruana registre un crecimiento de 3,3%, mayor al 2,6% del segundo trimestre del 2026, trimestre en el que el impacto del evento El Niño fue más visible”, señaló Scotiabank.

Según el organismo local encargado del seguimiento de El Niño (ENFEN), la intensidad de El Niño aumentará a “extraordinaria” entre septiembre 2026 y enero 2027, por lo que el impacto negativo sobre los sectores primarios podría acentuarse en el cuarto trimestre del 2026. “En ese sentido, nuestra proyección de crecimiento de PBI de 3,5% para el 2026 tiene actualmente un sesgo a la baja”, agregó Scotiabank.

El fenómeno de El Niño Costero que se viene desarrollando en el Perú en los últimos meses ha evolucionado desde un evento cálido “débil” en marzo hasta un evento “fuerte” en julio. El calentamiento de las aguas del mar ha originado que la anchoveta, la principal especie de la pesquería peruana, migre hacia el sur o se profundice, dificultando su captura. Esa es la principal razón de la caída del sector Pesca (-27,4%). El Niño también viene afectando el sector Agropecuario (-1,2%) pues las altas temperaturas vienen mermando los rendimientos de cultivos como aceituna, café, cebolla y, en menor medida, papa, palta y maíz amarillo duro.

En cuanto al otro sector primario, Minería e Hidrocarburos, mostró una relativa estabilidad (+0,2%), recuperándose de la caída de junio. El subsector Minería (+1,1%) fue impulsado por la mayor producción de cobre, beneficiado por la mayor producción de Antamina, que viene explotando zonas con mayor contenido de mineral de cobre, oro, impulsada por los altos precios del metal dorado, molibdeno y estaño, impulsados por la mayor producción de Cerro Verde y Minsur, respectivamente. El subsector Hidrocarburos (-5,1%) se vio afectado básicamente por labores de mantenimiento en el Lote 95, el principal pozo de petróleo del país.

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Mientras que el sector Construcción (+9,9%) lideró la expansión de los sectores no primarios, impulsado por el mayor consumo de cemento proveniente tanto de la autoconstrucción, la mejora del empleo y los ingresos vienen generando excedentes a las familias para destinarlos a ampliaciones y remodelaciones de viviendas, la venta de viviendas del sector inmobiliario formal, gracias a tasas de interés de créditos hipotecarios por debajo de su promedio histórico y el dinamismo de la inversión privada, que viene creciendo a doble dígito, en especial la dirigida a infraestructura, minería y energía. Asimismo, coadyuvó la evolución positiva de la inversión pública, en particular en obras ejecutadas por los gobiernos regionales y locales.

El sector Comercio (+7,3%) siguió impulsado por las ventas minoristas, resaltando en especial ventas de supermercados, minimarkets y tiendas de conveniencia ante la mayor demanda por alimentos y bebidas ante la mejora de los ingresos de la población. Asimismo, aumentaron las ventas de tiendas por departamento, ferreterías, equipamiento del hogar, entre otros. Además, resaltó el dinamismo de ventas de vehículos nuevos (ver siguiente artículo).

Finalmente, el sector Servicios (+3,3%) fue beneficiado del dinamismo de los rubros de Alojamiento y Restaurantes (+3,5%), tanto por la mayor demanda estacional de hospedajes por Fiestas Patrias como por la mayor demanda de alimentos fuera del hogar ante la mejora en los ingresos, Servicios Prestados a Empresas (+4,1%), ante el mayor dinamismo de la actividad económica que viene impulsando la demanda de consultorías, servicios de seguridad, publicidad, agencias de viajes entre otros y Servicios Financieros (+3,1%), impulsados por la mayor demanda de créditos tanto de empresas como de personas.