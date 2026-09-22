PBI registró en julio su mayor expansión de los últimos tres meses impulsados por sectores no primarios. Foto: GEC.
PBI registró en julio su mayor expansión de los últimos tres meses impulsados por sectores no primarios. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La economía peruana creció 3.6% anual en julio, su mayor ritmo de avance de los últimos tres meses, y acumuló una expansión de 3,1% en los primeros siete meses del año, informó Scotiabank en su Reporte Semanal.

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