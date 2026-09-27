Buena parte del éxito de la economía peruana de las últimas tres décadas se debe al crecimiento de su comercio internacional, tanto exportaciones como importaciones. El Perú, de hecho, tiene acuerdos comerciales con las tres grandes potencias económicas del mundo -EEUU, China y la Unión Europea-. En la región, solo Chile comparte ese acceso privilegiado. Con el paso de los años, aquí se da por sentado que podemos exportar o importar de casi cualquier lado del mundo lo que queramos. No existe tanta conciencia de que el resto de Sudamérica no tiene necesariamente ese derecho.