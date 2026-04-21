Crunchyroll ha confirmado el estreno del capítulo 7 de la Temporada 4 de “Classroom of the Elite” este miércoles 22 de abril de 2026. El fenómeno de intrigas escolares y estrategias psicológicas está de vuelta. Tras el cierre de la tercera entrega, los seguidores de la Advanced Nurturing High School cuentan los días para ver el siguiente movimiento del enigmático Ayanokoji. Aquí te contamos todo lo que se sabe.

Hora de estreno del capítulo 7 de la Temporada 4 de “Classroom of the Elite”

El capítulo 7 de la temporada 4 de “Classroom of the Elite” se estrena este el miércoles 22 de abril a estas horas en Latinoamérica y España:

México: 6:30 a.m.

Colombia: 7:30 a.m.

Ecuador: 7:30 a.m.

Venezuela: 8:30 a.m.

Chile: 9:30 a.m.

Argentina: 9:30 a.m.

Perú: 7:30 a.m.

Bolivia: 8:30 a.m.

Paraguay: 9:30 a.m.

Uruguay: 9:30 a.m.

España: 2:30 p.m. (hora peninsular)

Fecha de estreno oficial

El nuevo capítulo de la Temporada 4 de “Classroom of the Elite” se estrena este miércoles 22 de abril.

Dónde ver la Temporada 4 de “Classroom of the Elite”

Vía Crunchyroll

Para los espectadores en Latinoamérica y España, la plataforma principal para seguir los episodios de manera legal y en alta definición será Crunchyroll. La plataforma suele contar con la exclusividad de este título, asegurando una distribución global casi simultánea con la emisión en Japón.

Cómo ver la Temporada 4 de “Classroom of the Elite” en Crunchyroll

Para disfrutar del estreno, sigue estos pasos:

Crea una cuenta: Si no tienes una, regístrate en el sitio oficial. Suscripción Premium: Aunque algunos títulos tienen periodos gratuitos, los estrenos de temporada suelen requerir una suscripción activa (Fan o Mega Fan) para ver los episodios el mismo día del estreno. Búsqueda: Utiliza el buscador interno y escribe “Classroom of the Elite”. Configuración: Puedes elegir entre la versión con subtítulos al español o esperar el anuncio del doblaje latino, que suele llegar con unas semanas de diferencia.

Sinopsis de “Classroom of the Elite”

Kiyotaka Ayanokoji ha logrado ascender posiciones junto a su clase, pero el respiro es corto. Al iniciar el segundo año, la escuela introduce nuevas reglas y estudiantes que no solo buscan puntos, sino la expulsión directa de quienes consideran una amenaza. En este entorno hostil, las alianzas entre clases se vuelven más frágiles que nunca y los secretos del pasado de Ayanokoji comienzan a acecharlo desde las sombras.

Lista de personajes

Estos son los protagonistas y las nuevas caras que marcarán el ritmo de la trama:

Kiyotaka Ayanokoji: El estratega silencioso que busca una vida normal.

El estratega silencioso que busca una vida normal. Suzune Horikita: Ahora con un rol de liderazgo más sólido en la clase.

Ahora con un rol de liderazgo más sólido en la clase. Kei Karuizawa: Un apoyo emocional y estratégico clave para Ayanokoji.

Un apoyo emocional y estratégico clave para Ayanokoji. Kakeru Ryuen: El líder de la Clase C que siempre tiene un plan bajo la manga.

El líder de la Clase C que siempre tiene un plan bajo la manga. Arisu Sakayanagi: La prodigio de la Clase A que conoce el pasado del protagonista.

La prodigio de la Clase A que conoce el pasado del protagonista. Ichika Amasawa: Una de las misteriosas nuevas estudiantes del primer año.

De qué trata la Temporada 4

Esta entrega se centra específicamente en el volumen 1 de la etapa “Year 2”. La dinámica cambia drásticamente al integrarse un sistema de puntos compartidos entre estudiantes de diferentes grados. La tensión principal radicará en descubrir quiénes de los nuevos alumnos fueron enviados específicamente desde la White Room para capturar a Ayanokoji.

Tráiler oficial de la Temporada 4 de “Classroom of the Elite”

Ficha técnica