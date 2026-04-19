Crunchyroll ha confirmado el estreno del capítulo 4 de “Witch Hat Atelier” (“Tongari Boushi no Atelier”) este lunes 20 de abril de 2026. ¿A qué hora estará disponible el nuevo episodio? Aquí te lo contamos.

Hora de estreno del capítulo 4 de “Witch Hat Atelier”

El capítulo 4 de “Witch Hat Atelier” se estrena este el lunes 20 de abril a estas horas en Latinoamérica y España:

México: 9:00 a.m.

Colombia: 10:00 a.m.

Ecuador: 10:00 a.m.

Venezuela: 11:00 a.m.

Chile: 12:00 p.m.

Argentina: 12:00 p.m.

Perú: 10:00 a.m.

Bolivia: 11:00

Paraguay: 12:00 p.m.

Uruguay: 12:00 p.m.

España: 3:00 p.m. (hora peninsular)

Dónde ver

La plataforma encargada de distribuir esta joya visual fuera de Japón es Crunchyroll. Gracias a su simulcast global, los usuarios de Latinoamérica y España podrán acceder a los episodios casi en simultáneo con su emisión en la televisión japonesa, contando con subtítulos en múltiples idiomas y, próximamente, doblajes confirmados.

Cómo verlo en Crunchyroll

Para no perderte ni un segundo del viaje de Coco, sigue estos pasos:

Crea una cuenta: Si no tienes una, regístrate en el sitio oficial o la app de Crunchyroll. Suscripción Premium: Aunque algunos títulos tienen periodos de prueba, se recomienda una cuenta Fan o Mega Fan para ver los estrenos en simulcast (mismo día) y en calidad 1080p. Búsqueda: Escribe “Witch Hat Atelier” en la barra de búsqueda o revisa la sección de “Simulcast de primavera”. Watchlist: Agrégalo a “Mi lista” para recibir notificaciones en cuanto los capítulos 1 y 2 estén disponibles.

Sinopsis

En un mundo donde la magia se considera un don de nacimiento, Coco es una niña de una aldea sencilla que sueña con ser maga, a pesar de que se le ha dicho que es imposible para quienes no nacieron con ese talento. Sin embargo, tras observar a escondidas al mago Qifrey realizar un hechizo, Coco descubre la verdadera naturaleza de la magia: no se nace con ella, se dibuja. Tras un accidente que cambia su vida, Qifrey decide tomarla como aprendiz, abriendo las puertas de un taller lleno de maravillas y peligros.

Lista de personajes

Coco: Una niña entusiasta y creativa que descubre el secreto de los magos.

Una niña entusiasta y creativa que descubre el secreto de los magos. Qifrey: Un hábil y misterioso mago que se convierte en el mentor de Coco.

Un hábil y misterioso mago que se convierte en el mentor de Coco. Agott: Una aprendiz talentosa y estricta que ve a Coco con cierto escepticismo.

Una aprendiz talentosa y estricta que ve a Coco con cierto escepticismo. Tetia: Una joven alegre que siempre busca hacer felices a los demás con su magia.

Una joven alegre que siempre busca hacer felices a los demás con su magia. Riche: Una aprendiz con una visión muy personal y obstinada sobre cómo debe usarse la magia.

Una aprendiz con una visión muy personal y obstinada sobre cómo debe usarse la magia. Oruggio: El “Centinela” del taller y mano derecha de Qifrey.

De qué trata

A diferencia de otros animes de fantasía, Witch Hat Atelier destaca por su sistema de magia lógico y artístico. Aquí, los hechizos se ejecutan mediante intrincados dibujos con tinta mágica. La historia explora temas profundos como la ética en el uso del conocimiento, la perseverancia ante la falta de talento innato y el asombro por el descubrimiento. Es una obra que combina una estética “art nouveau” con una narrativa que puede pasar de lo tierno a lo oscuro en un instante.

Tráiler oficial

Ficha técnica