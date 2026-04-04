“That Time I Got Reincarnated as a Slime” vuelve con el capítulo 1 de su Temporada 4 en Crunchyroll el día viernes 3 de abril. Aquí te contamos la hora de estreno y todo lo que tienes que saber del nuevo episodio para que estés listo para el estreno.

Hora de estreno del capítulo 1 de la Temporada 4 de “That Time I Got Reincarnated as a Slime”

El capítulo 1 de la Temporada 4 de “That Time I Got Reincarnated as a Slime” se estrena este el viernes 3 de abril a estas horas en Latinoamérica y España:

México: 6:00 a.m.

Colombia: 7:00 a.m.

Ecuador: 7:00 a.m.

Venezuela: 8:00 a.m.

Chile: 9:00 a.m.

Argentina: 9:00 a.m.

Perú: 7:00 a.m.

Bolivia: 8:00 a.m.

Paraguay: 9:00 a.m.

Uruguay: 9:00 a.m.

España: 2:00 p.m. (hora peninsular)

Fecha de estreno oficial

Marquen sus calendarios. El estreno oficial del primer capítulo de la cuarta temporada está programado para el viernes, 3 de abril de 2026. Los episodios se lanzarán de manera semanal, siguiendo el simulcast habitual con Japón para evitar los molestos spoilers.

Dónde ver

Como era de esperarse, la plataforma líder para disfrutar de esta serie de forma legal y en alta definición es Crunchyroll. La plataforma cuenta con los derechos de distribución exclusiva para Latinoamérica y España, ofreciendo opciones tanto en versión original con subtítulos como, eventualmente, con doblaje al español.

Cómo verlo en Crunchyroll

Para disfrutar de Rimuru y sus subordinados sin interrupciones, sigue estos pasos:

Crea una cuenta: Si no tienes una, regístrate en el sitio oficial. Suscripción Premium: El capítulo 1 estará disponible primero para los usuarios Fan y Mega Fan. Busca la serie: Utiliza la barra de búsqueda con el nombre en inglés o japonés (TenSura). Configura tus preferencias: Elige el idioma de los subtítulos en el menú de reproducción.

Sinopsis

Tras los eventos climáticos de la temporada anterior, la paz en Tempest es frágil. El Capítulo 1 de la Temporada 4 nos introduce a las consecuencias directas de la última gran batalla. Mientras Rimuru intenta formalizar nuevas alianzas comerciales, una sombra del pasado del mundo humano amenaza con desestabilizar el equilibrio de poder entre los Reyes Demonio.

Lista de personajes

Rimuru Tempest: El líder supremo y Slime transformado en Rey Demonio.

El líder supremo y Slime transformado en Rey Demonio. Veldora Tempest: El Dragón de la Tormenta y fiel aliado.

El Dragón de la Tormenta y fiel aliado. Benimaru: El comandante militar de las fuerzas de Tempest.

El comandante militar de las fuerzas de Tempest. Shuna: Encargada de la producción y logística (y mano derecha de Rimuru).

Encargada de la producción y logística (y mano derecha de Rimuru). Shion: La guardaespaldas personal con una fuerza devastadora.

La guardaespaldas personal con una fuerza devastadora. Diablo: El demonio primigenio cuya lealtad a Rimuru no conoce límites.

El demonio primigenio cuya lealtad a Rimuru no conoce límites. Milim Nava: La poderosa Rey Demonio y mejor amiga de Rimuru.

De qué trata la Temporada 4

Esta entrega se centra en el Arco del Consejo de las Naciones, donde la narrativa pasa de la supervivencia pura a la construcción de una estructura geopolítica sólida. Veremos cómo Tempest interactúa con las naciones humanas a gran escala y cómo Rimuru maneja las intrigas de la Iglesia Santa Occidental. La acción no faltará, pero el ingenio político será la clave de esta temporada.

Tráiler oficial de la Temporada 4

Ficha técnica