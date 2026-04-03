¡La espera ha terminado para la comunidad otaku! Los Crunchyroll Anime Awards 2026 ya han revelado oficialmente su lista de nominados. Este evento, que se ha consolidado como el “Oscar del Anime”, celebrará su gran gala el próximo 23 de mayo, premiando lo mejor de la animación japonesa en un año cargado de regresos épicos y estrenos sorprendentes. Desde el fenómeno visual de "DAN DA DAN" hasta el esperado cierre de "My Hero Academia", la competencia este año está más reñida que nunca. A continuación, te presentamos todos los nominados por categoría.
Lista Completa de Nominados - Anime Awards 2026
Anime del Año
La categoría reina que define la excelencia técnica y narrativa del año.
- The Apothecary Diaries (Temporada 2)
- DAN DA DAN (Temporada 2)
- Gachiakuta
- My Hero Academia FINAL SEASON
- The Summer Hikaru Died
- Takopi’s Original Sin
Película del Año
- 100 Meters
- Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
- Mononoke the Movie: Chapter II — The Ashes of Rage
- The Rose of Versailles
- Scarlet
Mejor Serie en Curso
- DAN DA DAN (Temporada 2)
- Kaiju No. 8 (Temporada 2)
- My Hero Academia FINAL SEASON
- ONE PIECE
- Solo Leveling Temporada 2 -Surge desde las Sombras-
- SPY x FAMILY (Temporada 3)
Mejor Serie Nueva
- Clevatess
- The Fragrant Flower Blooms With Dignity
- Gachiakuta
- SAKAMOTO DAYS
- The Summer Hikaru Died
- Takopi’s Original Sin
Mejor Anime Original
- Apocalypse Hotel
- DIGIMON BEATBREAK
- Lazarus
- Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX
- Moonrise
- ZENSHU
Categorías Técnicas y de Dirección
- Mejor Animación: DAN DA DAN S2, Gachiakuta, My Hero Academia Final, ONE PIECE, Solo Leveling S2, Takopi’s Original Sin.
- Mejor Diseño de Personajes: The Apothecary Diaries S2, DAN DA DAN S2, Gachiakuta, My Dress-Up Darling S2, ONE PIECE, Takopi’s Original Sin.
- Mejor Director: Akinori Fudesaka/Norihiro Naganuma, Fuga Yamashiro/Abel Góngora, Fumihiko Suganuma, Kenji Nagasaki/Naomi Nakayama, Ryohei Takeshita, Shinya Iino.
- Mejor Arte de Fondo: The Apothecary Diaries S2, CITY THE ANIMATION, DAN DA DAN S2, Gachiakuta, Kowloon Generic Romance, The Summer Hikaru Died.
Géneros Favoritos
- Mejor Romance: Blue Box, DAN DA DAN S2, The Fragrant Flower Blooms With Dignity, Honey Lemon Soda, My Dress-Up Darling S2, Ranma 1/2 S2.
- Mejor Comedia: CITY THE ANIMATION, DAN DA DAN S2, My Dress-Up Darling S2, Ranma 1/2 S2, SPY x FAMILY S3, WITCH WATCH.
- Mejor Acción: DAN DA DAN S2, Gachiakuta, Kaiju No. 8 S2, My Hero Academia Final, ONE PIECE, Solo Leveling S2.
- Mejor Isekai: Campfire Cooking S2, Disney Twisted-Wonderland, From Bureaucrat to Villainess, KONOSUBA S3, Re:ZERO S3, ZENSHU.
- Mejor Drama: Anne Shirley, The Apothecary Diaries S2, Blue Box, Orb: On the Movements of the Earth, The Summer Hikaru Died, Takopi’s Original Sin.
- Mejor Life (Vida Diaria): Anne Shirley, Blue Box, CITY THE ANIMATION, The Fragrant Flower Blooms with Dignity, My Dress-Up Darling S2, SPY x FAMILY S3.
Personajes y Actuación de Voz
- Mejor Personaje Principal: Izuku Midoriya, Maomao, Momo, Okarun, Rudo, Sung Jinwoo.
- Mejor Personaje Secundario: Enjin, Jin Enjoji (Jiji), Jinshi, Katsuki Bakugo, Loulan/Shisui, Turbo Abuela.
- Personaje “Que Siempre Debemos Proteger”: Anya Forger, Izuku Midoriya, Kaoruko Waguri, Maomao, Suika, Takopi.
Música y Sonido
- Mejor Canción: “In Bloom” (Lilas Ikuta), “IRIS OUT” (Kenshi Yonezu), “JANE DOE” (Kenshi Yonezu/Utada), “On The Way” (AiNA THE END), “ReawakeR” (LiSA feat. Felix), “Watch Me!” (YOASOBI).
- Mejor Banda Sonora: The Apothecary Diaries S2, Chainsaw Man Movie, DAN DA DAN S2, Demon Slayer Infinity Castle, Gachiakuta, Solo Leveling S2.
- Mejor Opening: “HUGs” (Gachiakuta), “Mirage” (Call of the Night S2), “On The Way” (DAN DA DAN S2), “ReawakeR” (Solo Leveling S2), “THE REVO” (MHA Final), “Watch Me!” (WITCH WATCH).
- Mejor Ending: “Actor” (SPY x FAMILY S3), “Beautiful Colors” (Kaiju No. 8 S2), “Doukashiteru” (DAN DA DAN S2), “I” (MHA Final), “Kawaii Kaiwai” (My Dress-Up Darling S2), “UN-APEX” (Solo Leveling S2).
Mejor Interpretación de Voz (Castellano y Latino)
- Castellano (España): Adrián Pineda (Rudo), Carles Teruel (Akaza), Cristina Peña (Reze), Joel Gómez Jiménez (Okarun), Marisa Marciel (Nami), Marta Barbará (Kaoruko).
- Español Latino: Desireé González (Maomao), Dion González (Rudo), Erika Langarica (Marin), Fernando Moctezuma (Sung Jinwoo), Jessica Ángeles (Reze), Jose Antonio Toledano (Akaza).
¿Cuándo son los Crunchyroll Anime Awards 2026?
La ceremonia se llevará a cabo el 23 de mayo de 2026. Los fans podrán seguir la transmisión en vivo a través de los canales oficiales de Crunchyroll en YouTube y Twitch para conocer quiénes se llevarán la estatuilla a casa.