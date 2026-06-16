Hay animes que llegan a las pantallas sin hacer demasiado ruido y terminan siendo el título del que todo el mundo habla. Ese es el caso de “Witch Hat Atelier”, serie que conquistó a miles de espectadores alrededor del mundo con una propuesta visual que despertó comparaciones con las mejores producciones del Studio Ghibli. Ahora, con solo un episodio restante en su primera temporada, los fans están en modo cuenta regresiva. Por eso, aquí te cuento exactamente cuándo llega el capítulo 13 a Crunchyroll.

Vale precisar que la ficción adapta el manga homónimo de Kamome Shirahama, publicado en Kodansha desde el 2016 en la revista Monthly Morning Two, con 15 volúmenes editados en Japón y una edición en inglés a cargo de Kodansha USA.

La producción, por su parte, está firmada por el estudio BUG FILMS y corre a cargo del director Ayumu Watanabe, con guion de Hiroshi Seko y música de Yuka Kitamura.

¿DE QUÉ TRATA “WITCH HAT ATELIER”?

En el mundo de “Witch Hat Atelier”, la magia existe y es accesible a simple vista, pero solo las brujas pueden practicarla.

Aquí, Coco, una chica ordinaria enamorada de los hechizos, lleva años resignada a observarlos desde afuera… hasta que un encuentro con Qifrey, un mago viajero de pasado misterioso, lo cambia todo.

Eventualmente, al descubrir el secreto absoluto que rige la magia (que cualquiera puede aprenderla si domina los trazos rúnicos correctos), Coco se convierte en aprendiz de Qifrey y comienza un camino donde la creatividad y el esfuerzo valen tanto como el talento.

Cabe resaltar que los gran antagonistas de esta entrega son los Brimmed Caps (Sombreros de Ala), una facción que practica la magia prohibida y cuya presencia sobre Coco y sus compañeras se vuelve cada vez más amenazante en el tramo final.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO FINAL DE LA PRIMERA TEMPORADA DE “WITCH HAT ATELIER”?

El episodio 13, con el que se cierra la primera temporada del anime “Witch Hat Atelier”, se estrena el lunes 22 de junio del 2026 en Crunchyroll, aproximadamente a las 7:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET).

Horario de estreno según países:

Países Horario México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 a.m. del lunes 22 de junio Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 a.m. del lunes 22 de junio Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 a.m. del lunes 22 de junio Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:00 a.m. del lunes 22 de junio España 4:00 p.m. del lunes 22 de junio

MIRA EL TRÁILER DEL FINAL DE TEMPORADA DE “WITCH HAT ATELIER”

¿CÓMO VER EL FINAL DE LA PRIMERA TEMPORADA DE “WITCH HAT ATELIER”?

“Witch Hat Atelier” es un título disponible en Crunchyroll para toda Latinoamérica, Europa, África, Oceanía y Medio Oriente.

Por lo tanto, para disfrutar sin problemas de su episodio 13, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

La primera temporada del anime “Witch Hat Atelier” concluye oficialmente con la emisión de su episodio 13 (Foto: BUG FILMS)

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