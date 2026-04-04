El esperado anime "Witch Hat Atelier" debuta con un doble episodio, disponible subtitulado y con doblaje (Foto: Bug Films)

Una niña que siempre ha soñado con ser hechicera, pero que no ha nacido con ese don, es la protagonista de “” (“Tongari Boushi no Atelier”), el nuevo anime que llega a Crunchyroll y promete superar a “Frieren: Beyond Journey’s End”. La vida de la pequeña Coco cambia cuando conoce al hechicero Qifrey, gracias a quien descubre que la magia no es un don innato, sino algo que se dibuja con tinta especial. Tras un accidente se convierte en una aprendiz y empieza una gran aventura. ¿Cuántos episodios tiene y cuándo se estrenarán?

El nuevo anime se basa en el manga escrito por Kanehito Yamada e ilustrado por Tsukasa Abe. Dicho material original ha sido elogiado por su cautivadora narrativa, personajes profundos y arte detallado. De hecho, ha ganado premios como el Eisner Award y el Harvey Award en la categoría de Mejor Manga.

” cuenta con la dirección de Ayumu Watanabe (“Summer Time Rendering”), la composición de Hiroshi Seko (“Jujutsu Kaizen”), el diseños de personajes de Kairi Unabara y música de Yuka Kitamura. Además, se anunció que Eve interpretará el opening, “Kaze no Anthem” junto a suis de Yorushika, mientras que Nakamura Hak interpretará el ending, “Tada Utsukushii Noroi”.

El estreno de la primera temporada de "Witch Hat Atelier" se retrasó para garantizar la "más alta calidad posible" en la animación (Foto: Bug Films)

¿CÓMO VER “WITCH HAT ATELIER”?

Los dos primeros episodios de “Witch Hat Atelier” se estrenarán el lunes 6 de abril de 2026 en Japón. confirmó previamente que lanzará la adaptación al anime a medida que se emita en Japón para suscriptores en América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y la CEI.

Cada semana se emitirá un nuevo capítulo. Por lo tanto, para ver el nuevo anime solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “WITCH HAT ATELIER”?

La primera temporada de “Witch Hat Atelier” tiene 13 episodios.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “WITCH HAT ATELIER”

  • Episodio 1: 6 de abril de 2026
  • Episodio 2: 6 de abril de 2026
  • Episodio 3: 13 de abril de 2026
  • Episodio 4: 20 de abril de 2026
  • Episodio 5: 27 de abril de 2026
  • Episodio 6: 4 de mayo de 2026
  • Episodio 7: 11 de mayo de 2026
  • Episodio 8: 18 de mayo de 2026
  • Episodio 9: 25 de mayo de 2026
  • Episodio 10: 1 de junio de 2026
  • Episodio 11: 8 de junio de 2026
  • Episodio 12: 15 de junio de 2026
  • Episodio 13: 22 de junio de 2026

¿A QUÉ HORA VER “WITCH HAT ATELIER”?

PaísesHorario
Estados Unidos6:00 a.m. (PT) / 9:00 a.m. (ET)
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica8:00 a.m.
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador9:00 a.m.
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico10:00 a.m.
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil11:00 p.m.
España4:00 p.m.

TRÁILER DE “WITCH HAT ATELIER”

¿DE QUÉ TRATA “WITCH HAT ATELIER”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Witch Hat Atelier”, “en un mundo donde todo el mundo da por sentado maravillas como los hechizos mágicos y los dragones, Coco es una chica con un sueño simple: quiere ser bruja. Pero todo el mundo sabe que los magos nacen, no se hacen, y Coco no nació con un don para la magia. Resignada a su vida no mágica, Coco está a punto de renunciar a su sueño de convertirse en bruja... hasta el día en que conoce a Qifrey, un misterioso mago viajero.

Después de ver en secreto a Qifrey realizar magia de una manera que nunca antes había visto, Coco pronto descubre que lo que todos ‘saben’ podría no ser cierto, y descubre que su sueño mágico puede no estar tan lejos como parece…

Inicialmente, “Witch Hat Atelier”, que se basa en una obra aclamada por su profundo sistema de magia y un arte que evoca las ilustraciones de cuentos clásicos, estaba planeado para 2025, pero el estreno se retrasó para garantizar la calidad en la animación.

REPARTO DE “WITCH HAT ATELIER”

  • Rena Motomura como Coco
  • Natsuki Hanae como Qifrey
  • Hibiku Yamamura como Agott
  • Kurumi Haruki como Tetia
  • Hika Tsukishiro como Richeh
  • Yuichi Nakamura como Olruggio
  • Misaki Kuno como Brushbuddy
  • Mitsuki Saiga como Iguin
En el anime "Witch Hat Atelier", Coco descubre que la magia se practica a partir de dibujar con tinta mágica runa (Foto: Bug Films)

