Un manga que ha sido elogiado por su cautivadora narrativa, personajes profundos y arte detallado e impresionante se convierte en anime y llega a Crunchyroll en abril de 2026. Se trata de “Witch Hat Atelier” que adapta el material original escrito por Kanehito Yamada e ilustrado por Tsukasa Abe. La nueva que pretende superar el éxito de “Frieren: Beyond Journey’s End” se centra en Coco, una niña que sueña con ser maga, pero al nacer sin aptitudes, cree que nunca lo logrará. No obstante, tras conocer al mago viajero Kiefley, descubre un mundo de magia fascinante pero también lleno de peligros ocultos. Estos son los detalles que debes saber.

Críticos como Rebecca Silverman de Anime News Network, destacaron la historia por sus “ilustraciones hermosas” y su “detalle intrincado”, comparando su encanto con las películas de Studio Ghibli. De hecho, ha ganado premios como el Eisner Award y el Harvey Award en la categoría de Mejor Manga.

“Witch Hat Atelier” cuenta con la dirección de Ayumu Watanabe (“Summer Time Rendering”), la composición de Hiroshi Seko (“Jujutsu Kaizen”), el diseños de personajes de Kairi Unabara y música de Yuka Kitamura. Además, se anunció que Eve interpretará el opening, “Kaze no Anthem” junto a suis de Yorushika, mientras que Nakamura Hak interpretará el ending, “Tada Utsukushii Noroi”.

En el anime "Witch Hat Atelier", Coco descubre que la magia se practica a partir de dibujar con tinta mágica runa (Foto: Bug Films)

¿DE QUÉ TRATA “WITCH HAT ATELIER”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Witch Hat Atelier”, “en un mundo donde todo el mundo da por sentado maravillas como los hechizos mágicos y los dragones, Coco es una chica con un sueño simple: quiere ser bruja. Pero todo el mundo sabe que los magos nacen, no se hacen, y Coco no nació con un don para la magia. Resignada a su vida no mágica, Coco está a punto de renunciar a su sueño de convertirse en bruja... hasta el día en que conoce a Qifrey, un misterioso mago viajero.

Después de ver en secreto a Qifrey realizar magia de una manera que nunca antes había visto, Coco pronto descubre que lo que todos ‘saben’ podría no ser cierto, y descubre que su sueño mágico puede no estar tan lejos como parece…”

FECHA DE ESTRENO DE “WITCH HAT ATELIER”

“Witch Hat Atelier” se estrenará el lunes 6 de abril de 2026 en Japón. Crunchyroll confirmó previamente que lanzará la adaptación al anime a medida que se emita en Japón para suscriptores en América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y la CEI.

Por lo tanto, para ver este anime que podría superar a “Frieren: Beyond Journey’s End” solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “WITCH HAT ATELIER”

REPARTO DE “WITCH HAT ATELIER”

Rena Motomura como Coco

Natsuki Hanae como Qifrey

Hibiku Yamamura como Agott

Kurumi Haruki como Tetia

Hika Tsukishiro como Richeh

Yuichi Nakamura como Olruggio

Misaki Kuno como Brushbuddy

Mitsuki Saiga como Iguin

En el anime "Witch Hat Atelier", Coco es una niña de origen humilde e hija de una costurera en una aldea ordinaria, que sueña con convertirse en una hechicera (Foto: Bug Films)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “WITCH HAT ATELIER”?

Aún no se ha confirmado oficialmente el número de episodios de “Witch Hat Atelier”, pero se espera que la primera temporada tenga entre 12 o 13 episodios.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí