Resumen

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En un histórico evento en la Casa Blanca, Justin Gaethje le arrebató el campeonato de peso ligero a Ilia Topuria por TKO. Revisa las impactantes secuelas físicas en el peleador hispano-georgiano y todos los resultados de la jornada. (Foto: Paramount)
En un histórico evento en la Casa Blanca, Justin Gaethje le arrebató el campeonato de peso ligero a Ilia Topuria por TKO. Revisa las impactantes secuelas físicas en el peleador hispano-georgiano y todos los resultados de la jornada. (Foto: Paramount)
Por Paolo Valdivia

El histórico evento UFC Freedom 250 (también conocido como UFC White House), celebrado de forma inédita en el Jardín Sur de la Casa Blanca, dejó una de las imágenes más impactantes y dolorosas en la carrera de Ilia Topuria. El peleador hispano-georgiano no solo perdió su racha invicta de 17 peleas profesionales, sino que también cedió el campeonato indiscutido de peso ligero ante un implacable Justin Gaethje, quien firmó una de las mayores sorpresas del año.

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