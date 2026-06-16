El histórico evento UFC Freedom 250 (también conocido como UFC White House), celebrado de forma inédita en el Jardín Sur de la Casa Blanca, dejó una de las imágenes más impactantes y dolorosas en la carrera de Ilia Topuria. El peleador hispano-georgiano no solo perdió su racha invicta de 17 peleas profesionales, sino que también cedió el campeonato indiscutido de peso ligero ante un implacable Justin Gaethje, quien firmó una de las mayores sorpresas del año.

El castigo que deformó el rostro de Ilia Topuria

Desde los primeros asaltos, la estrategia de Gaethje basada en un boxeo disciplinado y golpes de poder comenzó a hacer mella en el rostro del campeón. Un limpio gancho en el primer round abrió un corte sobre el ojo derecho de Topuria, una herida que Gaethje atacó sistemáticamente durante el resto de la contienda.

Para el tercer y cuarto asalto, la inflamación y el daño acumulado alrededor de los ojos y la nariz del “Matador” eran severos, dejándolo prácticamente irreconocible y reduciendo drásticamente su visión. Aunque el médico del ring evaluó sus ojos al terminar el tercer round y le permitió continuar, el castigo en el cuarto episodio fue terminal. Al finalizar el asalto, la esquina de Topuria decidió cuidar la salud de su peleador y detener el combate en el banquillo, otorgándole a Gaethje la victoria por TKO.

Como se puede apreciar detalladamente en el archivo image_83de0d.jpg, el rostro de Ilia Topuria refleja la dureza del castigo: hematomas severos que cerraron por completo su ojo izquierdo, cortes sangrantes en el tabique nasal y una visible desolación tras perder su estatus de invicto en la jaula.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Ilia Topuria tras la pelea?

Tras el final del combate, la preocupación por la condición física del peleador hispano-georgiano se encendió de inmediato. Aunque todavía no se ha emitido un parte médico oficial con un diagnóstico definitivo por parte del hospital, el CEO de la UFC, Dana White, ofreció una actualización clave durante la rueda de prensa posterior al evento.

White confirmó que el daño facial era tan evidente que el protocolo médico se activó de inmediato: Topuria fue retirado de la jaula antes de que terminara el anuncio oficial del ganador para ser trasladado de urgencia a un hospital local en Washington D.C.

Respecto a las lesiones, el directivo de UFC señaló que, por la gravedad de la inflamación y el castigo recibido, se asume provisionalmente que Topuria sufrió una fractura en el hueso orbital. White enfatizó que la prioridad absoluta en este momento es esperar las tomografías, descartando cualquier plan para el futuro cercano del “Matador” hasta que complete un proceso de recuperación total y regrese a casa.

Resultados completos de la cartelera de UFC Freedom 250

El evento en Washington, D.C. no solo dio de qué hablar por el evento estelar, sino por una cartelera principal plagada de finalizaciones rápidas y sorpresas de campeonato. Estos fueron todos los resultados de la jornada:

Cartelera Principal

Justin Gaethje venció a Ilia Topuria por TKO (Parada de la esquina / Stool retirement) – Round 4, 5:00 (Por el Campeonato Indiscutido de Peso Ligero) .

venció a Ilia Topuria por TKO (Parada de la esquina / Stool retirement) – Round 4, 5:00 . Ciryl Gane venció a Alex Pereira por TKO (Golpes) – Round 2 (Por el Campeonato Interino de Peso Pesado) .

venció a Alex Pereira por TKO (Golpes) – Round 2 . Sean O’Malley venció a Aiemann Zahabi por TKO (Ganchos) – Round 2 (Por el Campeonato de Peso Gallo) .

venció a Aiemann Zahabi por TKO (Ganchos) – Round 2 . Bo Nickal venció a Kyle Daukaus por Sumisión / TKO – Round 1.

venció a Kyle Daukaus por Sumisión / TKO – Round 1. Diego Lopes venció a Steve Garcia por TKO / Stoppage – Round 1.

venció a Steve Garcia por TKO / Stoppage – Round 1. Josh Hokit venció a Derrick Lewis por TKO – Round 2.

venció a Derrick Lewis por TKO – Round 2. Mauricio Ruffy venció a Michael Chandler por TKO (Combos y patadas) – Round 1.

Bonificaciones de la noche: