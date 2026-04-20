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Luis Brandoni murió a los 86 años, un repaso a la carrera del destacado actor argentino. (Foto: Vincenzo Pinto / AFP)
Luis Brandoni murió a los 86 años, un repaso a la carrera del destacado actor argentino. (Foto: Vincenzo Pinto / AFP)
Por Agencia EFE

Luis Brandoni, fallecido este lunes a los 86 años, siguió trabajando hasta el último momento y deja una trayectoria de más de sesenta años, con éxitos como “La tregua”, un título clave en la historia de la cinematografía argentina, o “La Patagonia rebelde”.

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