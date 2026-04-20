Resumen

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"Parque Lezama", la última película que grabó Luis Brandoni está disponible en Netflix. (Foto: Instagram / @chenetflix)
"Parque Lezama", la última película que grabó Luis Brandoni está disponible en Netflix. (Foto: Instagram / @chenetflix)
Por Redacción EC

El cine argentino está de luto. Luis Brandoni falleció el lunes 20 de abril, a los 86 años, luego de estar internado por varios días en un hospital tras sufrir una caída en su domicilio. El recordado actor deja una trayectoria de más de sesenta años, con éxitos como “Parque Lezama”, película que fue recientemente estrenada en Netflix.

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