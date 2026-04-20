El cine argentino está de luto. Luis Brandoni falleció el lunes 20 de abril, a los 86 años, luego de estar internado por varios días en un hospital tras sufrir una caída en su domicilio. El recordado actor deja una trayectoria de más de sesenta años, con éxitos como “Parque Lezama”, película que fue recientemente estrenada en Netflix.

El destacado actor de televisión, cine y teatro argentino, ha dejado huella en su carrera con éxitos de taquilla con la película “La tregua”, ópera prima de Sergio Renán, que adaptó la novela homónima del escritor uruguayo Mario Benedetti. Así como también su última película “Parque Lezama”, donde compartía protagonismo con Eduardo Blanco.

Luego de ganar el Oscar con “El secreto de sus ojos” en 2010, Juan José Campanella regreso a la producción y volvió a filmar en Argentina. Cuenta con solo tres películas en 16 años: la animada “Metegol” (2013), “El cuento de las comadrejas” (2019, también con Brandoni, y está en Netflix) y ahora “Parque Lezama”, adaptación de su exitosa obra de teatro, a la vez, basada en “I’m Not Rappaport”, de Herb Gardner.

"Parque Lezama", la última película que grabó Luis Brandoni está disponible en Netflix. (Foto: Instagram / @marcosludevid)

“Parque Lezama” fue estrenada el 19 de febrero, y a menos de un mes fue incorporada a Netflix el 6 de marzo de 2026. Con esta comedia dramática, Campanella utiliza y aprovecha el valor de la palabra por sobre las imágenes.

La historia de “Parque Lezama” presenta a dos ancianos: ‘León Schwartz’ interpretada por Luis Brandoni, un militante comunista, y ‘Antonio Cardozo’ por Eduardo Blanco, un hombre conformista que busca transitar sus últimos años de vida con tranquilidad y sin mayores preocupaciones.

Verónica Pelaccini, su hija en la ficción, lamenta lo sucedido y contó brevemente como fue trabajar con Luis Brandoni. “Beto es el mejor compañero que podés tener. Es cómplice, conectábamos mutuamente, tiene mucho sentido del humor y es extremadamente generoso como compañero y como actor...”, dijo.

Con la muerte de Luis Brandoni, el personaje del actor adquiere otro peso. Su mirada, su forma de expresarse y sus pausas transmiten una profundidad que trasciende la interpretación y se percibe como un legado para los argentinos.