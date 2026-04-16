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Ariana Grande, Robert De Niro y Ben Stiller protagonizan el primer tráiler de "La familia de mi Novia". (Foto: Captura de YouTube / Universal Pictures)
Ariana Grande, Robert De Niro y Ben Stiller protagonizan el primer tráiler de "La familia de mi Novia". (Foto: Captura de YouTube / Universal Pictures)
Por Redacción EC

Universal Pictures presentó el primer tráiler de “La nueva Focker”, la cuarta entrega de la saga “La familia de mi Novia”, el pasado miércoles 15 de abril durante el CinemaCon 2026. El adelanto marca el regreso de Ben Stiller y Robert De Niro en sus icónicos papeles de ‘Greg Focker’ y ‘Jack Byrnes’, así como también el ingreso de Ariana Grande con el personaje de ‘Olivia Jones’.

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