Universal Pictures presentó el primer tráiler de “La nueva Focker”, la cuarta entrega de la saga “La familia de mi Novia”, el pasado miércoles 15 de abril durante el CinemaCon 2026. El adelanto marca el regreso de Ben Stiller y Robert De Niro en sus icónicos papeles de ‘Greg Focker’ y ‘Jack Byrnes’, así como también el ingreso de Ariana Grande con el personaje de ‘Olivia Jones’.

La presentación estuvo encabezada por Ben Stiller y Robert De Niro, quienes contaron detalles sobre el regreso de una de las comedias más exitosas de los años 2000. Esta nueva franquicia llega a los cines en noviembre de 2026.

Ben Stiller se refirió con humor al tiempo que les tomó el retorno de la saga y señaló que el equipo habría planificado de forma “totalmente intencional” un descanso de 15 años entre la tercera y la cuarta película, según The Hollywood Reporter.

Ariana Grande, Robert De Niro y Ben Stiller protagonizan el primer tráiler de "La familia de mi Novia". (Foto: Captura de YouTube / Universal Pictures)

En esta nueva historia, la dinámica familiar da un giro generacional: ‘Greg’ (Stiller) ahora enfrenta su propio rol como figura de autoridad mientras la tensión se traslada a la relación entre los nuevos integrantes de la familia.

“Supongo que podrías decir que soy el nuevo De Niro de la franquicia”, dijo Stiller en solitario sobre el escenario del Coliseo del Caesar’s Palace.

“No digas eso. Es muy irrespetuoso”, replicó con humor Robert De Niro al salir al escenario. “Es una comparación muy poco favorecedora que me obliga a defender mi honor”.

Ambos celebraron la incorporación de Ariana Grande al reparto. Robert De Niro la definió como “probablemente la compañera de escena más divertida con la que he tenido la suerte de compartir la pantalla”.

Primer vistazo de “La nueva Focker”

El avance arranca con ‘Jack’ (Robert De Niro) poniendo a prueba a ‘Olivia’ (Ariana Grande) con un detector de mentiras. “Siempre analizo a los posibles nuevos miembros de la familia”, le dice. Pero ‘Greg’ (Ben Stiller), que hace no tanto tuvo que someterse a un proceso similar, parece no fiarse de ella.

“Me preocupa Henry, es tan inocente… Y ella sabe manipular a la gente”, le dice ‘Greg’ a ‘Jack’. ‘Olivia’ le cuenta a la familia que se formó como negociadora de rehenes del FBI, lo que despierta sospechas de su futuro suegro.

Dirigida por John Hamburg, la película continúa la línea de las entregas anteriores, El reparto original regresa con Ben Stiller, Robert De Niro, Blythe Danner y Teri Polo, e incorpora nuevas figuras como Ariana Grande y Beanie Feldstein.