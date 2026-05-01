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Ariana Grande anunció la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum “Petal”. (Foto: Chris DELMAS / AFP)
Ariana Grande anunció la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum “Petal”. (Foto: Chris DELMAS / AFP)
Por Agencia AFP

Ariana Grande anunció este martes el inicio de una nueva etapa musical, con el lanzamiento de su octavo álbum de estudio, que llevará por título “Petal”, y que se publicará el próximo 31 de julio.

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