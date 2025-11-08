Hace poco, Ariana Grande llamó fuertemente la atención de todos al lanzar una edición exclusiva de su disco ‘Positions’ en su quinto aniversario. Ahora nuevamente es el tema de conversación en las redes sociales debido a que Jon M. Chu aseguró que ella aprovechó lo que le tocó vivir en su momento a la hora de interpretar a ‘Glinda’. A continuación, sabrás más al respecto.

Primero que nada, es fundamental que quede claro que la artista de 32 años ‘dio vida’ a ‘la Bruja Buena del Norte’ tanto en ‘Wicked’ (2024) como en ‘Wicked: Foor Good’ (2025), películas que fueron dirigidas por el ya mencionado cineasta. El tema aquí es que, de acuerdo a People, las dos cintas se grabaron en simultáneo, y durante el rodaje de las mismas, la también cantante estuvo en pleno proceso de divorcio de Dalton Gomez.

Ariana Grande es una cantante, compositora, productora musical, empresaria y actriz estadounidense. (Foto: Robyn Beck / AFP) / ROBYN BECK

Grande y Gomez solicitaron el divorcio en julio de 2023, dos meses después de que se supiera que habían terminado su relación. Toda esa situación, en definitiva, fue difícil para Ariana. Sin embargo, eso no significó un impedimento para poder realizar estupendamente su trabajo.

“Ella no estaba ocultando nada”

“Tuve la oportunidad de verla en días en que estaba molesta en su vida real y tenía que abrirse aún más para dar incluso por nosotros”, aseguró Jon M. Chu en una entrevista que le hizo The New York Times. “Ella no estaba ocultando nada a esta cámara”, señaló después.

Jonathan Murray Chu es un cineasta estadounidense. (Foto: Robyn Beck / AFP) / ROBYN BECK

Cabe mencionar que, en aquella conversación con el citado medio, el director de ‘Wicked’ y ‘Wicked: Foor Good’ también manifestó que el “tumulto” que Ariana Grande estaba experimentando personalmente le daba la confianza de que podía sobresalir en las escenas más oscuras. Y vaya que lo hizo.

Su nominación al Oscar

Recordemos que la destacada interpretación de ‘Glinda’ en ‘Wicked’ le valió a Ariana Grande su primera nominación al Oscar en la categoría Mejor Actriz de Reparto. Sin embargo, no pudo quedarse con la estatuilla, ya que el primer lugar fue para Zoe Saldaña, por su papel de ‘Rita Mora’ en ‘Emilia Pérez’. También es necesario puntualizar que ‘Wicked: For Good’ recién se estrenará en cines el próximo 21 de noviembre.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí