Durante la gira promocional de ‘Wicked: For Good’ (Wicked: Por siempre), Ariana Grande decidió aclarar por qué se le ve sujetando la mano o incluso el dedo de Cynthia Erivo en varias apariciones públicas. Las imágenes, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, desataron todo tipo de comentarios entre los fans que notaron la cercanía entre ambas artistas.

La cantante abordó el tema de manera directa en el podcast ‘Good Hang with Amy Poehler’. Allí, explicó que tiene la costumbre de canalizar energía a través de sus manos, lo que la lleva a buscar contacto con quienes la rodean durante entrevistas o eventos.

“Sí, canalizo mucha energía a través de mis manos. Por eso, siempre estoy agarrando una mano, siempre estoy apretando algo. A menudo depende de con quién esté; me gusta transmitir apoyo, energía y demás”, explicó Grande.

Ariana Grande explicó que estos gestos son una manera de mostrar apoyo y cercanía hacia su compañera de reparto. (Foto: VALERIE MACON / AFP)

Asimismo, comentó que incluso hubo momentos, como durante una entrevista con Advocate Channel, en los que no se dio cuenta del gesto hasta que vio la grabación después.

Ariana mencionó también que, entre el fin del rodaje y el inicio de las actividades de prensa, ambas actrices pasaron una temporada sin verse con frecuencia debido a sus agendas. Aun así, intentaron mantenerse conectadas y apoyarse mutuamente para conservar el vínculo que formaron durante la filmación.

Cynthia Erivo, por su parte, se refirió al tema meses atrás en ‘The Drew Barrymore Show’. La actriz señaló que mantiene una relación cercana con Grande y que es una persona que se siente cómoda con el contacto físico como expresión natural de afecto. Comentó que, cuando ese tipo de conexión falta, siente que algo no encaja del todo.

Ambas actrices destacaron que su vínculo se fortaleció durante el rodaje de 'Wicked: Por siempre'. (Foto: Universal Pictures)

Erivo también reflexionó sobre cómo el público suele asociar el contacto físico con lo romántico. Explicó que ese tipo de gestos puede ser simplemente una manera sincera de comunicarse entre personas que comparten experiencias intensas e invitó a reconocer la diversidad de formas en que los vínculos pueden manifestarse.

En cuanto a la película, Wicked: Por siempre, continuación de la primera entrega de 2024, no obtuvo el mismo rendimiento en taquilla. Aun así, Universal Pictures mostró interés en expandir el universo de la saga, quizá a través de una precuela o un spin-off donde Ariana Grande y Cynthia Erivo podrían volver a aparecer.

La película Wicked: For Good (Parte II) está dirigida por Jon M. Chu, conocido por sus trabajos en adaptaciones y musicales. (Foto: Universal Pictures)

De qué trata “Wicked: For Good”

La película “Wicked: For Good” continúa justo donde termina la primera parte, con Elphaba exiliada y ya demonizada como la temida Malvada Bruja del Oeste, dedicándose a luchar contra el régimen totalitario del Mago de Oz. Glinda, por su parte, asumió su rol público como “Glinda la Buena”, convirtiéndose en el glamuroso rostro de la propaganda del Mago.

Esta secuela narra cómo la amistad de las dos mujeres se ve sometida a la prueba definitiva, ya que sus decisiones personales las obligan a estar en lados opuestos del conflicto en Oz.

Wicked: For Good está dirigida por Jon M. Chu, conocido por sus trabajos en adaptaciones y musicales. El elenco principal está encabezado por la ganadora del Tony y Grammy Cynthia Erivo, quien interpreta a Elphaba y la cantante Ariana Grande, quien da vida a Glinda. Otros actores destacados incluyen a Jonathan Bailey (Fiyero), Michelle Yeoh (Madame Morrible) y Jeff Goldblum (El Mago de Oz).

