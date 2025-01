Al menos a nivel de audiencia peruana, “Severance” no ha tenido la atención que realmente merece: es tal vez la mejor serie de Apple TV+ y una de las más interesantes entre todas las plataformas de streaming de los últimos años. ¿De qué va? De una empresa, Lumon Industries, en la cual sus trabajadores se someten a un cuestionable método: la separación de su memoria para convertirse en dos personas a la vez; una que vive dentro de la oficina y otra que vive afuera. Cada una de esas partes no sabe nada de la otra. Un ser completamente escindido entre lo privado y lo laboral.

“Severance” es una serie perfecta para quienes gustan de la ciencia ficción al estilo “Black Mirror” (y es incluso mejor que la producción de Netflix). No solo destaca por su sofisticada puesta en escena, sino por su atrapante suspenso y sus inquietantes dilemas éticos y morales sobre nuestra relación con el trabajo. ¿Cuán lejos pueden llegar las empresas para captarnos como empleados nacidos para servirles íntegramente?

En conversación con El Comercio, el creador de la serie Dan Erickson revela que parte de su inspiración proviene de una experiencia personal. “Allá por el 2012 yo trabajaba en la oficina trasera de una empresa que fabricaba puertas –cuenta–. Estaba rodeado de gente encantadora, pero definitivamente no era el trabajo que quería hacer. Soñaba con irme de allí, y estoy seguro de que son muchas las personas que tienen ese pensamiento o deseo”.

Curiosamente, el protagonista de la serie, Adam Scott (quien interpreta a Mark, uno de los empleados de Lumon) afirma que su vida personal no está muy alejada de la ficción. “Tiendo a tener muy poco balance entre mi vida y mi trabajo –confiesa con una sonrisa irónica–. No suelo tener hobbies y me encanta trabajar. Me encanta actuar en series y en películas. Realmente no sé si sea algo saludable… Quizá debería aprender a jugar tenis o armar aviones a escala”.

El último martes, parte del elenco ofreció una instalación performática en la estación Grand Central de Nueva York, ante la sorpresa de los transeúntes. (Foto: Apple TV+)

Extraña y cercana

“Severance”, que acaba de estrenar su segunda temporada, tiene también un elenco de lujo: además del ya mencionado Scott, completan el reparto Britt Lower, John Turturro, Zach Cherry, Tramell Tillman, Patricia Arquette, Christopher Walken, entre otras figuras. Con algunos de ellos también conversamos sobre los desafíos de esta nueva entrega.

“Creo que es muy fácil identificarse con estos personajes separados en dos”, dice Lower, quien interpreta a una de las nuevas trabajadoras que ingresa a Lumon. “Me parece que todos los seres humanos tenemos una faceta interna diferentes. Una forma de comportarnos en un entorno, y otra distinta para otro entorno. A veces elegimos comportarnos según la versión de uno mismo que queremos mostrar”, afirma.

Tramell Tillman, por su parte, quien interpreta a Mr. Milchick, un supervisor que parece regular que ningún empleado intente escapar de la compañía, reflexiona sobre la naturaleza de su rol: “Algo que me gusta mucho de la discusión sobre mi personaje es si se trata del bueno o del malo de la historia. Me encanta esa ambigüedad. Lo que siento es que en ‘Severance’ hay una presencia que hasta ahora no nos han mostrado: el directorio. Y pienso que ellos podrían ser los verdaderos villanos de la historia”.

Por último, conversamos también con el reconocido actor Ben Stiller, quien en “Severance” no actúa, sino que aparece como uno de los directores. Y le preguntamos por una cuestión que hasta hace unas semanas marcó la agenda noticiosa estadounidense: el asesinato del CEO de una asegurada de salud a manos del ciudadano Luigi Mangione. ¿Es ‘Severance’ también una serie sobre la rabia de la sociedad contra las grandes corporaciones?

“Sí siento que es una serie que resiste muchas metáforas y analogías en torno a muchos aspectos –responde Stiller a El Comercio–. La rabia contra las corporaciones es una de ellas. Definitivamente es uno de los temas, porque está allí en el mundo, es algo muy real. Por eso es genial que ‘Severance’ pueda ser objeto de diferentes lecturas, y es muy interesante ver cómo la gente reaccionará a lo que ocurre en la cultura hoy por hoy”.

EL DATO

La temporada 2 de “Severance” tendrá diez episodios. El primero ya está disponible desde hoy, y se lanzará uno por semana, todos los viernes, en Apple TV+.