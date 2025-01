Los amantes de las series apoyaron los hitos de Netflix, Prime Video, Max y otras plataformas de streaming este año. Una guerra contra la logia morbosa de “El juego del calamar” o el lío interno de un deforme mafioso en “El Pingüino” fueron las mejores tardes viendo contenido desde casa, pero el 2025 será aún más emocionante. Se prevé el regreso de las temporadas de “The Last of Us” y “Merlina”, y más series populares, así que solo queda alistar la canchita para hacer otro par de maratones en el año nuevo.

Esperando no ser un 2025 de series desapercibidas o decepcionantes, como ocurrió con el spin-off argentino de “Floricienta”, titulado “Margarita”, o la sátira sin mayores aspiraciones, “El Decamerón”, con el supuesto éxito protagónico Tanya Reynolds (actriz de “Sex Education”), hay más fe en los próximos estrenos de primer corte. En este caso, las nuevas propuestas son “Zero Day”, protagonizada por Robert De Niro, e “It: Welcome to Derry”, que expande el universo de terror de la saga de Stephen King. ¿Más emociones para los fans? Ya lo decidirán.

Entre las producciones más esperadas del 2025 están el cierre definitivo de series como “Stranger Things” con su quinta temporada, y “Cobra Kai” con su sexta temporada. Otros éxitos modernos continúan: viene la siguiente temporada de “Merlina” protagonizada por Jenna Ortega y “The Last of Us”, por Pedro Pascal.

Con una combinación de nostalgia, nuevas aventuras y producciones originales, el próximo año promete una oferta sin precedentes. Ojalá no decepcionen. ¡A continuación, repasamos las 20 series en estreno, e imperdibles en este 2025!

Estrenos 2025

Cobra Kai - Temporada 6 Netflix La historia de rivalidad y redención entre Daniel LaRusso y Johnny Lawrence llega a su fin. En esta tercera parte de la sexta temporada, los protagonistas se enfrentan a los retos finales para cerrar su legado, mientras los alumnos del dojo, Miguel, Robby, Halcón y los demás, deciden sus futuros en el Sekai Taikai de Barcelona. Una pelea entre karatecas de diferentes academias termina con un hecho trágico. ¿La siguiente entrega regresa con los sucedido en la competencia, o hará una elipsis de tiempo de regreso a Estados Unidos? Es la duda.

Fecha de estreno: 13 de febrero de 2025

¿Por qué ver esta serie? “Cobra Kai” continúa con la franquicia “Karate Kid”, que marcó generaciones desde 1984, y la culminación de la serie es una despedida imperdible para los fanáticos amantes del drama de acción. Además, ha sido una producción importante, pues se filmó en varios países, Estados Unidos, Japón y España. Todavía hay muchas dudas por resolver sobre los personajes más jóvenes, y los actores veteranos de las primeras películas marcan su última participación en esta historia de dojos enfrentados.

Stranger Things - Temporada 5 Netflix La temporada final de la serie de ciencia ficción resolverá los misterios de Hawkins y cerrará el arco de sus queridos personajes, Once, Mike y Will en especial. La protagonista, interpretada por Millie Bobby Brown, y sus amigos se enfrentan a una amenaza mayor mientras buscan detener al Upside Down de una vez por todas.

Fecha de estreno: 2025

¿Por qué ver esta serie? Los actores de “Stranger Things” crecieron con la serie, así como la trama espeluznante de los hermanos Matt y Ross Duffer. El próximo año, la historia, que Netflix aprovechó para consolidarse como una plataforma importante en 2016, culmina con la entrega final de una de las series más influyentes de la década moderna, que nunca decayó en actuaciones memorables de Winona Ryder, Bobby Brown, Gaten Matarazzo, David Harbour, Maya Hawke, entre otros actores, y tuvo gran impacto cultural en el mundo ‘geek’.

Merlina - Temporada 2 Netflix La segunda temporada de esta comedia oscura sigue a Merlina Addams en su regreso a la Academia Nunca Más. Nuevos misterios sobrenaturales y relaciones complejas desafían a la joven, mientras explora su identidad y lucha por proteger a sus amigos de una oscura magia.

Fecha de estreno: 2025

¿Por qué ver esta serie? La actriz con raíces latinas, Jenna Ortega, regresa en el aclamado papel de Merlina (también conocido como Miércoles o Wednesday) y se arriesga como productora ejecutiva de la segunda temporada. “Merlina”, comedia terrorífica de Tim Burton para Netflix, no solo cautivó a los fanáticos de “Los locos Addams”, sino a quienes conocieron más de su universo con la serie. De seguro, estarán ansiosos por verlo de nuevo. En la siguiente entrega, habrá más participación de Catherine Zeta Jones, en el papel de la Morticia, y otros nuevos rostros se suman con las interpretaciones de Christopher Lloyd (“Volver al futuro”), Haley Joel Osment (“El sexto sentido”) y Heather Matarazzo (“El diario de la princesa”).

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight Max El spin-off de “Game of Thrones” sigue las aventuras de Dunk y Egg, un caballero errante y su joven escudero, interpretados por Peter Claffey y Dexter Sol Ansell. Sus personajes navegan los conflictos y alianzas en los Siete Reinos en una época de mediana guerra, casi un siglo antes de los eventos de la primera serie de televisión de 2011. En el tiempo en que se sitúan los hechos, todavía gobierna la Casa Targaryen, pero los dragones ya no son armas predominantes.

Fecha de estreno: Mitad del 2025

¿Por qué ver esta serie? La conexión con el universo del autor de los libros, George R. R. Martin, es exquisita para cualquier amante de los dramas medievales. Las primeras series de la saga, “Game of Thrones” y “House of the Dragon”, basadas en la literatura, estuvieron cargadas de política y guerra, y se espera lo mismo con la siguiente entrega.

Betty la fea: La historia continúa 2 Prime Video Betty (Ana María Orozco) regresa con nuevos retos como empresaria y madre de una joven inmadura, Mila (Juanita Molina). La segunda temporada continúa con el final de “Yo soy Betty, la fea”, telenovela colombiana de 1999. La protagonista, ahora una empresaria destacable, debe equilibrar su vida familiar tras el divorcio con Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello). Tendrá nuevos desafíos laborales en Ecomoda, mientras enfrenta sorpresas del pasado y nuevos rivales en su camino.

Fecha de estreno: 2025

¿Por qué ver esta serie? La nostalgia es el principal punto a favor de “Betty, la fea”. Los fanáticos de la telenovela anterior simplemente no se pueden perder la continuación de la historia, que hace 20 años se convirtió en la más adaptada a la televisión a nivel internacional, también en Estados Unidos y Alemania. Betty, Armando, Hugo Lombardi, Marcela Valencia y otros personajes entrañables y muy divertidos siguen encantando a varias generaciones en la serie de Prime Video, claro, mientras que los actores todavía tengan oportunidad de personificar sus clásicos roles.

The Last of Us - Temporada 2 Joel y Ellie (Pedro Pascal y Bella Ramsey) enfrentan un nuevo viaje lleno de retos emocionales y morales en el mundo postapocalíptico de "The Last of Us". Nuevos personajes se topan con los protagonistas en su búsqueda por un lugar seguro. Kaitlyn Dever ("Nadie podrá salvarte"), Young Mazino ("Bronca") y la peruana Isabela Merced ("Transformers 5") serán Abby, Jesse y Dina.

Fecha de estreno: Septiembre 2025

¿Por qué ver esta serie? “The Last of Us” es uno de los videojuegos más premiados de la historia, y la serie causó bastante crítica positiva de parte de sus fans. Se trata de una adaptación fidedigna y emotiva que viene después de series del mundo lúdico virtual no muy buenas, como “Resident Evil”. Entonces, estamos hablando de un buen estreno.

Black Mirror - Temporada 7 Netflix La antología “Black Mirror” regresa con historias espeluznantes sobre el impacto de la tecnología IA, computadoras, redes sociales, entre otras novedades del Siglo XXI. Desde avances que transforman la identidad hasta dilemas éticos en el metaverso, cada episodio es una mirada al futuro distópico.

Fecha de estreno: 2025

¿Por qué ver esta serie? Creada por Charlie Brooker en 2011, la serie siempre desafía las expectativas y deja huella. Parece que busca ser una franquicia, porque Netflix estrenó “Black Mirror: Bandersnatch” en 2018, una serie de la misma calaña, pero en versión interactiva, para que los suscriptores pudieran decir cómo continuaría la historia. Diferentes actores relevantes, como Jon Hamm, Miley Cirus, Salma Hayek y más, protagonizaron las historias de las temporadas anteriores de la serie original, y se espera la participación de Emma Corin (“The Crown”) y Cristin Milioti (“El Pingüino”) en la siguiente entrega.

The Bear 4 Disney+ El chef Carmen Berzatto, interpretado por Jeremy Allen White, y su equipo de cocineros se enfrentan a la apertura de un nuevo restaurante y desean ganar con la propuesta culinaria una estrella Michelín. En la tercera temporada, los deseos de Carmy, sumado a sus coléricos momentos de ansiedad, se llevan con relativa calma, pero la siguiente entrega viene con más confrontaciones del protagonista con su familia.

Fecha de estreno: Junio de 2025

¿Por qué ver esta serie? “The Bear” de 2022 es ganadora de 6 Globos de Oro, entre otros premios importantes de Hollywood. Aclamada por la crítica, la serie se rige en las fronteras de lo cinematográfico, con la transformación del protagonista desde un trauma familiar interno, pero también desenmascara el arte culinario para mostrar el nivel de competencia de un cocinero, que está entre lo tóxico y artístico. Muy recomendada.

Daredevil - Temporada 4 Disney+ Matt Murdock regresa para proteger el barrio neoyorkino de Hell’s Kitchen en una temporada cargada de acción y dilemas morales de parte del ciego superhéroe. Enfrentando nuevos villanos y viejos conocidos, Daredevil lucha por equilibrar su vida personal y su identidad como héroe.

Fecha de estreno: 4 de marzo de 2025

¿Por qué ver esta serie? Charlie Cox destaca en el rol de Matt Murdock, un papel que despegó su carrera a otro nivel, tras sus papeles en “Kin” y “Traición”. Su personaje también aparece en las series “The Defenders” y “She Hulk”, que son series de Marvel Studios y Disney, al igual que “Daredevil”, la versión original del superhéroe basado en los comics.

The White Lotus - Temporada 3 Max La exitosa serie, que también se puede definir como una antología, regresa con una nueva temporada que explora las tensiones sociales y personales en un exclusivo resort en Tailandia. Nuevos huéspedes traen consigo secretos y conflictos que escalan con rapidez.

Fecha de estreno: 2025

¿Por qué ver esta serie? La sátira incisiva y el reparto de primer nivel, que incluyó a la ganadora de un Premio Emmy por su rol en esa serie, Jennifer Coolidge, siguen siendo los puntos fuertes de la serie. En la siguiente temporada, los nuevos rostros incluyen a la cantante Lisa, del grupo de k-pop BlackPink, y Aimee Lou Wood, recordada por su papel de reparto en “Sex Education”.

Monstruos - Temporada 2 Netflix La tercera entrega de la antología de Netflix sobre los biopics de criminales perturbadores continúa. La primera temporada fue sobre Jeffrey Dahmer alias ‘El caníbal de Milwaukee’, la segunda sobre los hermanos parricidas Lyle y Erik Menendez, y la siguiente se tratará de Ed Gein, conocido como ‘El Carnicero de Plainfield’. Las historias se suelen resumir en 9 o 10 episodios.

Fecha de estreno: Por confirmar 2025

¿Por qué ver esta serie? A través de una narrativa oscura, la serie examina los hechos que inspiraron a personajes icónicos como Norman Bates de “Psicosis” y Leatherface de “La matanza de Texas”. Ed Gein, de hecho, fue la principal inspiración para las películas de terror. El showrunner de la serie, Ryan Murphy (también productor de “American Horror Story” y “Feud”) siempre intenta cubrir la antología “Monstruos” de una exploración psicológica de los personajes criminales. “Monstruos 3″ se espera a finales del año, ya que el rodaje de la tercera temporada se grabó entre marzo y julio de 2024.

“The Handmaid’s Tale” - Temporada 6

Fecha de estreno: Por confirmar 2025

Plataforma: Paramount+

“Machos Alfa” - Temporada 3

Fecha de estreno: 10 de enero de 2025

Plataforma: Netflix

“Zero Day”

Fecha de estreno: 20 de febrero de 2025

Plataforma: Netflix

“Dope Thief”

Fecha de estreno: 14 de marzo de 2025

Plataforma: Apple TV+

The Residence

Fecha de estreno: 20 de marzo de 2025

Plataforma: Netflix

“The Studio”

Fecha de estreno: 26 de marzo de 2025

Plataforma: Apple TV+

“It: Welcome to Derry”

Fecha de estreno: Por confirmar 2025

Plataforma: Max

“Running Point”

Fecha de estreno: Por confirmar 2025

Plataforma: Netflix

“Andor” - Temporada 2

Fecha de estreno: 22 de abril de 2025

Plataforma: Disney+