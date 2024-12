Con esa sonrisa dulce, la popular presentadora brasileña Xuxa Meneghel proyectaba un alma de niña, aunque soportaba el estrés de la atención mediática y traumas de su pasado. Ayrton Senna llega a su vida para comprender y respetar a la actriz, cantante y mujer, que desde la televisión conquistó Brasil. La serie de Netflix, “Senna”, repasa en un episodio completo el romance entre el legendario piloto de Fórmula 1 y la multifacética brasileña. Sin embargo, aún queda mucho por saber.

Pâmela Tomé es Xuxa y Gabriel Leone es Ayrton Senna en la serie de Netflix.

Senna y Xuxa, tuvieron un romance que, según la serie del productor Vicente Amorim y la directora Julia Rezende, brilló por una conexión genuina entre ambos. Aunque sus agendas les jugaron en contra en la relación, su historia pasó a un estante de la memoria de Brasil. Por supuesto, se han tomado muchas libertades creativas en la miniserie de 6 episodios de Netflix, pero se pudo capturar la esencia de su primer encuentro, y su lamentable final.

La vida de Xuxa antes de Ayrton

Xuxa fue un fenómeno televisivo de la década de 1980 y de parte de la de 1990 en Brasil. (Foto: Instagram de Xuxa)

Antes de cruzar caminos con Senna, Xuxa ya era una estrella consolidada en Brasil. Conducía programas infantiles que marcaron a toda una generación en América Latina. Además, su carrera como modelo y actriz la había catapultado a la fama internacional con películas como “Fuscão Preto” (1983), “Os Trapalhões no Reino da Fantasia” (1985) y, más adelante, cintas con su nombre propio en el título, por ejemplo, “Xuxa e o Tesouro da Cidade Perdida” (2004).

A pesar de su fama, en el ámbito personal, mantenía un perfil reservado. Para 1988, año en el que conoció a Senna, Xuxa era una de las mujeres más influyentes de su país, debido a “Xou da Xuxa”, un espectáculo infantil al estilo de “Nubeluz”, que se emitió en Brasil entre 1986 y 1992. Este programa la consolidó como la “Reina de los Bajitos” y fue adaptado a otros países, incluyendo Argentina, donde se conoció como “El Show de Xuxa”.

Ayrton Senna, por su parte, vivió el auge de su carrera como piloto de Fórmula 1. En 1988, ganó su primer campeonato mundial con McLaren y se convirtió en uno de los grandes del automovilismo. Brasil ya coreaba su nombre y le decían “El Rey”. Aunque era una figura pública admirada, Senna protegía su intimidad, incluso cuando los medios buscaban detalles a diario. En el caso de Xuxa, nunca temió ir de la mano con ella a eventos.

El primer encuentro entre Senna y Xuxa

Xuxa y Ayrton Senna se conocieron el año que se convierte en campeón mundial de Fórmula 1, después vendrían otras victorias. Su primer encuentro fue en el programa de televisión de la presentadora brasileña. Según los reportes periodísticos, hubo una chispa instantánea entre ellos, lo que llevó a Senna a tomar la iniciativa. “Qué te gustaría hacer o decir”, le preguntó Xuxa frente a las cámaras. “No lo puedo decir en frente de los niños”, respondió Senna. Entonces, ella le pidió que se lo dijera al oído y, luego, como jugando con él, llenó su cara de besos color rojo, mientras él reía. Poco después, la pareja comenzó un romance que se volvió tema constante en los tabloides brasileños. La química entre ambos era evidente, pero también los unía un profundo respeto mutuo y admiración.

¿Por qué su relación terminó en 1990?

A pesar de las diferencias en sus estilos de vida, se entendían a un nivel profundo. La serie de Netflix retrata este aspecto y hace brillar a Xuxa, dejando la pregunta de por qué no se quedó con ella, en lugar de correr esa última carrera en San Marino, donde acabó su vida. Senna encontraba en Xuxa una compañera que lo apoyaba sin reservas. Por su parte, la serie marca un hecho que fue el inicio del fin entre ellos. Ocurre cuando ella le pide estar en una presentación que tendría en Nueva York y él no acude por culminar una competencia a última hora.

Senna dedicaba la mayor parte de su tiempo a las carreras, mientras que Xuxa estaba inmersa en su profesión como presentadora y cantante. Su productora Marlene Mattos y ella ya tenían un patrimonio de millones de dólares. Finalmente, después de dos años de noviazgo, la pareja toma la decisión de separarse, pero sin dejar de estar en contacto. Xuxa siempre ha dicho en entrevistas que tuvo una relación casi al borde del matrimonio, pero era muy inmadura en ese entonces y no pensaba en tener hijos.

La siguiente relación seria de Senna surge con la brasileña Adriane Galisteu, quien fue su última novia. Se sabe que, durante el velorio de Senna, Galisteu quedó un poco relegada, mientras que Xuxa estuvo junto a la familia del piloto. Algo que no sale en la serie y tampoco se sugiere es que la actriz brasileña todavía mantenía contacto con el piloto, y ellos se iban a encontrar en esos días, pero la vida de él termina y nunca sucede.

“Él encontró una chica que le gustó mucho (se refiere a Adriane Galisteu), que fue la última, pero yo le dije que quería verlo y tenía arreglada toda mi agenda para ir detrás de él. Eso fue un sábado, y el domingo sucedió (el accidente de) la competencia de autos. Mucha gente, los amigos de él, me dijeron que Ayrton les había hablado sobre que iba a terminar de competir, resolver su relación con esa chica y que después iría detrás de una persona que le gustó mucho. Si todavía quisiera, íbamos a estar juntos”, comentó Xuxa en una entrevista con Susana Gimenez de Telefé.

Una Xuxa que no aparece en “Senna”

Era difícil no conocerla, al ser una estrella tan completa. La música era una cuestión del primer plano en su vida y con lo que conmovía a muchos. De hecho, Xuxa ha lanzado múltiples álbumes musicales dirigidos al público infantil. La canción “Ilariê” (“Ilari, ilari, ilarié. Oh, oh, oh”, decía) se destaca como uno de sus mayores éxitos.

“Ser feliz no está de más”, es su frase icónica. Tuvo varias lecciones antes de ser la estrella de la televisión brasileña. En los años de su participación en el programa infantil, tuvo que recurrir a la justicia para que se dejara de comercializar la polémica película “Amor Estranho Amor” (1982), que contenía escenas de sexo donde Xuxa, de 17 años en ese momento, seducía a un niño de 12 años.

Pelé y Xuxa no ocultaban su relación, pese a las críticas por la diferencia de edad. (Foto: AFP)

Por otro lado, Senna no fue su primera relación. De hecho, varios hombres pasaron por su vida, y la prensa lo supo. Lo más recordado de la biografía de Xuxa es el romance con Pelé, el ídolo del fútbol mundial. Fue una de las relaciones más comentadas de Brasil en los años 80. Este comenzó en 1980, cuando Xuxa tenía apenas 17 años, y el futbolista, 40. Ambos se conocieron durante una sesión fotográfica para la revista “Manchete”, y desde entonces comenzaron un noviazgo que duró seis años en promedio. Hoy, sin duda, esa relación estaría vetada por el público.

Entre los momentos oscuros de su vida, figura un trauma por abuso sexual durante su infancia, pero que Xuxa debió enfrentar muchos años de su vida posterior, según cuenta la artista en el documental “Xuxa, O Documentário”. Según comentó en el video, fue víctima de una violación perpetrada por personas cercanas a su familia. Estas experiencias dejaron profundas secuelas en su vida, y ha compartido su historia para concienciar sobre la importancia de proteger a los niños y denunciar estos actos.

Al igual que Ayrton Senna, la carismática brasileña siempre miró dónde ayudar a las personas, ya que gozaba de fama y fortuna. De esta forma, ha participado en varias campañas de responsabilidad social y de salud. Aunque el romance con el piloto duró poco, su historia sigue siendo recordada como una de las más icónicas de Brasil. Representaron la unión de dos estrellas que brillaban en sus respectivos mundos, pero que encontraron un refugio en su relación.