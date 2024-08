En esta ocasión, Merced, de 23, interpreta a Kay, una de las muchachas que integran un grupo de jóvenes atrapados en aquella nave del mal. Con ese papel da un paso firme en la construcción de una carrera que se está caracterizando por evidenciar una gran curiosidad y valentía al experimentar en formatos e historias. E, incluso, en performances. Sin ir tan lejos, Isabela puso titulares en las noticias hace dos años al concretar una colaboración con el cantante ayacuchano Kayfex y soltar al mundo el tema musical “Agonía”, con lo cual sumó un sencillo más a los que tiene grabados. Hija de una enfermera peruana y un bombero estadounidense, ella nació en Cleveland en 2001 y hasta estudió parte de la primaria en Huancayo, cuando la familia vivió por un tiempo en el Perú. De ahí que su vínculo con estas tierras del sol sea férreo e inspirador para las aventuras profesionales que emprende. Sobre todo ello, esto fue lo que compartió con Somos.

-Actúas en “Alien” y en “The Last of Us”, ambos universos icónicos del terror y la ciencia ficción. ¿Te interesa particularmente perseverar en esos géneros?

Yo quisiera seguir el camino de Meryl Streep, una de mis actrices favoritas. Ella tiene un rango actoral importante. No hay rol, creo, donde ella no haya probado. Entonces, aunque soy muy fan de la ciencia ficción, voy a explorar todos los géneros porque ahí está realmente el reto para mí.

-¿Cómo describirías tu participación en esta última entrega de la saga?

Es una versión integrada, esta vez, por un elenco pequeño, así que entre los actores y actrices construimos una relación cercana e increíble. Se trata de una película que es muy leal a la franquicia que tiene ya 45 años. Yo, particularmente, soy muy fan de “Alien: Prometeo”, así que todo esto me entusiasma. Sobre mi personaje puedo contar que es la más joven de este grupo de chicos que va en la nave y que termina siendo perseguida hasta la muerte. Es la primera vez que hago una película de terror, así que debí enfocarme en transmitir miedo en diferentes niveles.

-Empezaste muy chica. ¿Qué crees que ha sido positivo y negativo de ser una niña actriz?

Lo negativo recién lo sentí cuando cumplí 18 años al vivir una transición que me demandaba tomar roles de películas más serias. Ese cambio fue complicado. Lo positivo es que siempre tuve a mi familia cerca. Mi mami no conocía la industria hasta que yo mostré interés. Yo aún vivo con ella, mi hermano, mis perritos. Cuando me mudé a Los Ángeles a vivir a los 18 años los invité y me acompañan. Son mi soporte.

-Vienes desarrollando tu carrera en un momento en que la industria del entretenimiento es diferente a la que fue hace 15 años. Las posibilidades en el ‘streaming’ son grandes. ¿Hay un formato al que tú le ves más futuro?

Me interesan todos los formatos. Ahora, a mí me parece que la cosa en la industria sigue cambiando. Hoy los actores y las actrices tienen en sus contratos mejores condiciones de paga para las películas de las plataformas, por lo que, creo, ya no se van a hacer tantas películas para estas. Por eso la producción de filmes para cine va a regresar fuerte. Si no hay mucho presupuesto, quizá las películas pueden quedar en ‘streaming’. Pero, decía, me interesan todas las oportunidades.

-¿Más proyectos por el lado musical?

No lo sé aún. Hay muchos cambios en mi carrera. En mi equipo también. Son diferentes personas con las que estamos viendo lo que funcione para mí porque, por ejemplo, todo este año no he tenido tiempo libre. La música siempre me va a interesar, pero hacerlo de forma profesional creo que es mucho para mí ahora.

-¿Sigues viniendo un par de veces al año al Perú?

Sí, aunque este año me ha sido un poco complicado, no he vuelto. Cuando tengo tiempo voy porque en Lima tengo unas tías que ya están mayores, así que las vamos a ver siempre. Tengo aún familia, además, en Huancayo y en Huaraz. El vínculo se mantiene. //