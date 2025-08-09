Hace unos días te conté que Sharon Stone decidió pronunciarse sobre su controvertida escena en ‘Basic Instint’ (‘Bajos instintos’, en español). Ahora te informo que la actriz recientemente se animó a hablar acerca de la vez que se enojó con Robert De Niro durante el rodaje de ‘Casino’. Sus palabras no han tardado en dar la vuelta al mundo. En esta nota te enterarás de todo lo que manifestó.

Los personajes de Sharon Stone y Robert De Niro en ‘Casino’

Resulta que, en diálogo con Business Insider, la actriz abordó el tema de haber trabajado con su mencionado colega y también con Joe Pesci en la película de 1995. Tengamos en cuenta que ella, en dicha cinta, interpretó a la glamurosa y egocéntrica ‘Ginger McKenna’, quien atrae la atención de ‘Sam ‘Ace’ Rothstein’ (De Niro). Pesci, en tanto, ‘dio vida’ a ‘Nicky Santoro’.

“Joey luchó muchísimo para que me vieran y consiguiera el trabajo. Así que le tengo una gran lealtad porque siempre me ha apoyado. Siempre fueron Joey y Jimmy Caan. Me apoyaron desde que tenía 19 años”, comenzó diciendo.

“Mi sueño era trabajar con De Niro”

Luego manifestó: “Siempre quise trabajar con Bob”. Si te preguntas quién es Bob, pues ella se refiere a Robert De Niro, ya que Bob es uno de sus apodos (otros son Bobby Milk y Kid Monroe). “Había hecho audiciones con él muchas veces antes de ‘Casino’. Mi sueño era trabajar con De Niro y mantener mi posición”, recalcó.

“Me enfureció mucho”

Más adelante, Sharon Stone contó lo que pasó mientras ella y Robert De Niro se encontraban grabando una escena de ‘Casino’. En ese entonces, la actriz dejó en claro que recuerda perfectamente lo que sucedió. “Hay una escena en la película donde estamos sentados frente a una mesa discutiendo, y él me dice: ‘Eres una buena actriz, ¿sabes?’. Y recuerdo que en esa escena, cuando lo dijo, me enfureció mucho porque era mi sueño hacerlo, y luego me retó en la mesa”, manifestó.

“Recuerdo que pensé: ‘Ay, amigo. Hoy no, amigo’. Él sabía exactamente qué hacer conmigo porque es un actor observador excepcional. Puede meterse en la piel y llegar hasta ti”, agregó la artista que el último 10 de marzo llegó a los 67 años.

