Luego que se supiera que MGM Studios adquirió los derechos para lanzar una nueva versión de la película erótica de suspenso ‘Basic Instinct’ (‘Bajos Instintos’, en español), mucho se ha estado hablando sobre la primera entrega de 1992. Sobre todo por la controvertida escena que protagonizó Sharon Stone, quien recientemente decidió pronunciarse al respecto. En las siguientes líneas averiguarás qué manifestó.

Resulta que la actriz fue entrevistada por Business Insider. Ahí ella no tuvo problema alguno en hablar sobre su papel de la novelista policial ‘Catherine Tramell’ en la mencionada franquicia de dos películas (la segunda salió en 2006) y la escena en la que, estando con Michael Douglas (el detective ‘Nick Curran’), cruzó las piernas mientras la interrogaban, revelando que no llevaba ropa interior.

“Creo firmemente que ninguno de nosotros sabía en ese momento lo que nos esperaba con esa toma, y cuando Paul (de apellido Verhoeven: el director de ‘Basic Instinct’) la consiguió, no quería perderla y tenía miedo de mostrármela. Y lo entiendo”, comenzó diciendo la actriz.

Sharon Stone es una actriz, productora y modelo estadounidense. (Foto: Alberto Rodriguez / GG2025 / Penske Media vía Getty Images) / Alberto Rodriguez/GG2025

Tenía el derecho legal de eliminar la escena del cruce de piernas

“Una vez que tuve tiempo de tranquilizarme, no le pedí que la sacara de la película cuando tenía el derecho legal de hacerlo. Así que tuve la oportunidad de hacerlo de otra manera, y no lo hice porque, al dar un paso atrás, entendí, como directora, no como la chica de la película, que eso la hacía mejor”, agregó.

Sharon Stone nació el 10 de marzo de 1958 en Meadville, Pensilvania, Estados Unidos. (Foto: Randy Brooke / WireImage / Getty Images) / Randy Brooke

No hay rencor

Más adelante, Sharon Stone dejó en claro que en ella no hay ningún rencor, a pesar de que en 2023 informó que perdió la custodia de su hijo Roan (que adoptó con su exesposo Phil Bronstein) tras su papel en ‘Basic Instinct’. “Me convirtió en un ícono, pero no me ganó respeto. ¿Pero lo volvería a hacer? No podemos tomar estas decisiones en la vida. No participo en el mundo de la fantasía de esta manera. Lo que hice con lo ocurrido fue exactamente como quería hacerlo. Verhoeven y yo tenemos una relación maravillosa”, recalcó.

