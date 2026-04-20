El destacado actor Luis Brandoni falleció la madrugada del lunes 20 de abril, a los 86 años, tras permanecer internado en el hospital por varios días luego de una caída en su domicilio. Ante esta trágica noticia, Eduardo Blanco, amigo y actor, compartió unas palabras conmovedoras recordando a su compañero.

El actor argentino Eduardo Blanco reconoció que fue “un aprendizaje” trabajar con su amigo Luis Brandoni, quién falleció en Buenos Aires y con quien compartió escenario durante diez años en la obra teatral “Parque Lezama”, llevada luego al cine por Juan José Campanella, y que ahora está disponible en Netflix.

En conversación con el medio argentino Infobae, Eduardo Blanco declaró que, si bien sabía el desenlace que podía ocurrir, no esperaba que fuera tan pronto. Este lunes despertó con la triste noticia de quién para él ha sido su maestro y referente de la actuación.

Eduardo Blanco se despide de Luis Brandoni y califica como “un aprendizaje” haber trabajado con él. (Foto: Netflix)

“Fue un gran aprendizaje. Nos ha acompañado con las historias que ha contado y, para mí, en particular, es muy significativo. Yo siempre le decía, en la época que comencé a ser actor, que pasar a ser parte del sindicato de actores era un privilegio, una emoción”, comentó Blanco.

Cabe recordar que durante su permanencia como secretario general de la Asociación Argentina de Actores, entre los años 1972 y 1983, fue quien entrego a Eduardo Blanco su carnet de actor. “Yo tuve el privilegio, te sentías pertenecer cuando tenías tu carnet de actores, una cosa como muy importante y emocionante. Y él fue quien me lo entregó a mí”, afirmó.

A lo largo de su carrera, Eduardo Blanco ha trabajado en películas muy reconocidas como “El hijo de la novia” y “Luna de Avellaneda”, así como también en teatro y muchas series, entre ellas “Aquí no hay quien viva”.

"Parque Lezama", la última película que grabó Luis Brandoni está disponible en Netflix. (Foto: Netflix)

Eduardo recordó a Brandoni como uno de los actores que tenía talento para sintetizas frases o graficar muchas cosas. “Muchas cosas uno puede saberlas, puede sentirlas, pero escucharlas de su boca era distinto”, destacó.

Eduardo Blanco y Luis Brandoni recorrieron decenas de teatros en Argentina, y también en España, con la obra “Parque Lezama”, un clásico teatral porteño y que en marzo pasado saltó al cine de la mano de Juan José Campanella. Este ha sido la últimas película del destacado actor argentino que también está en el catálogo de Netflix.

“Siempre recuerdo cuando hacíamos gira por Argentina e íbamos a ciudades pequeñas, en teatros hermosos y grandísimos. Y él decía ‘qué país pensaron estos tipos’”, recordó el actor.

Asimismo, a través de cuenta oficial de Instagram, el actor compartió un mensaje emotivo: “¡Gracias por todo Beto! Por todo el aprendizaje que me representó como actor tener la fortuna de compartir un escenario tanto tiempo con vos, por tu entrega, tu compromiso, tu profesionalidad y tu enorme talento... Estoy triste y desde aquí, en Madrid donde estoy te abrazo, te despido y te aplaudo", escribió.