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Eduardo Blanco se despide de Luis Brandoni y califica como “un aprendizaje” haber trabajado con él. (Foto: Netflix)
Eduardo Blanco se despide de Luis Brandoni y califica como “un aprendizaje” haber trabajado con él. (Foto: Netflix)
Por Redacción EC

El destacado actor Luis Brandoni falleció la madrugada del lunes 20 de abril, a los 86 años, tras permanecer internado en el hospital por varios días luego de una caída en su domicilio. Ante esta trágica noticia, Eduardo Blanco, amigo y actor, compartió unas palabras conmovedoras recordando a su compañero.

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