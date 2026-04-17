Resumen

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Desde Activision busca ofrecer siempre una mejor experiencia de juego.
Desde Activision busca ofrecer siempre una mejor experiencia de juego.
Por Redacción EC

La esperada adaptación cinematográfica del videojuego “Call of Duty” aterrizará en la gran pantalla el 30 de junio de 2028. Este anuncio se dio durante la CinemaCon, evento que se está llevando a cabo en Las Vegas, Estados Unidos.

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