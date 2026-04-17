La esperada adaptación cinematográfica del videojuego “Call of Duty” aterrizará en la gran pantalla el 30 de junio de 2028. Este anuncio se dio durante la CinemaCon, evento que se está llevando a cabo en Las Vegas, Estados Unidos.

La primera adaptación del universo “Call of Duty”, que trata de combates militares, algunos reales, como la Segunda Guerra Mundial, y otros futuristas, estará dirigida por Pete Berg, cineasta con experiencia en películas de acción y guerra, que adaptará la película a partir de un guion de Taylor Sheridan.

Ambos ofrecieron detalles sobre la producción, cuya trama se mantiene en secreto, pero que buscará priorizar la autenticidad entre el grupo de soldados de élite.

Hasta el momento, no se han revelado detalles oficiales sobre el reparto ni sobre la trama específica que abordará la película. En la adaptación cinematográfica se buscará priorizar la autenticidad entre el grupo de soldados de élite.

La cinta forma parte de una tendencia creciente en la industria del entretenimiento, donde diversas franquicias de videojuegos están siendo adaptadas al cine, con resultados que han logrado captar tanto a fanáticos como a nuevas audiencias.

Esta producción se une a la creciente ola de adaptaciones de videojuegos impulsada por Paramount, como “Sonic the Hedgehog”, en un momento en que Hollywood también apuesta por títulos como “Super Mario Bros.”, “Minecraft: The Movie” o “Mortal Kombat”.

La campaña maliciosa parece estar dirigida a jugadores de "Call of Duty" que descargan programas para realizar trampas. / Activision Blizzard

Asimismo, Paramount anunció el pasado septiembre un acuerdo con la distribuidora de videojuegos Activision, propiedad de Microsoft, para producir la película, que incluye la posibilidad de expandir la producción de contenido basado en “Call of Duty” a series u otro contenido cinematográfico.