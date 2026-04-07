A casi un mes de su esperado estreno oficial, la película peruana “La Niña”, protagonizada por la actriz Cindy Díaz, lanzó su póster oficial. La cinta ambientada en la ciudad de Iquitos está dirigida por el cineasta peruano Javi Velásquez y llegará a la cartelera nacional el próximo 7 de mayo.

La historia inicia con la llegada de un joven extranjero a la Amazonía, cuya repentina desaparición, tras una serie de eventos perturbadores vinculados a una enigmática ‘niña’, desata una investigación que pronto se adentra en terrenos inexplicables.

La actriz Cindy Díaz lidera el elenco interpretando a ‘Claudia’, policía que enfrenta un caso donde la razón poco a poco pierde credibilidad. Su personaje deberá lidiar con una realidad que oscila entre lo tangible y lo inexplicable, en un entorno cada vez más hostil.

Cindy Díaz protagoniza “La Niña”, película peruana de terror ambientada en Iquitos. (Foto: Difusión)

Sobre su preparación actoral, Díaz destacó el enfoque sensorial que utilizó para construir a ‘Claudia’. Según dijo, el reto fue reflejar el conflicto entre la lógica policial y lo paranormal, evitando caer en estereotipos y manteniendo la autoridad del personaje incluso en situaciones extremas.

“Para abordar ese conflicto entre su lógica policial y lo paranormal, trabajé muchísimo lo sensorial. Claudia intenta aferrarse a los hechos, pero el entorno la empuja hacia lo inexplicable. Fue una oportunidad increíble de crear un personaje nuevo que me retará y me movilizará a explorar otros registros, especialmente para una película con una carga tan fuerte como esta”, señaló la actriz.

El rodaje en Iquitos aporta un componente clave a la narrativa. La selva amazónica no solo funciona como escenario, sino como un elemento simbólico cargado de misticismo.

“La selva es poderosa, tiene vida… esa vibración mística me ayudó a construir a una Claudia que se siente vulnerable ante su inmensidad”, señala la actriz.

Póster oficial de la “La Niña”, película peruana de terror ambientada en Iquitos. (Foto: Difusión)

“La Niña” cuenta con un elenco internacional encabezado por Marc Clotet, junto a Pepe Monje y María Jesús Rentería, además de reconocidos actores peruanos. Con el lanzamiento de su póster, la cinta inicia la cuenta regresiva hacia su estreno del próximo 7 de mayo.