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Cindy Díaz protagoniza “La Niña”, película peruana de terror ambientada en Iquitos. (Foto: Difusión)
Cindy Díaz protagoniza “La Niña”, película peruana de terror ambientada en Iquitos. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

A casi un mes de su esperado estreno oficial, la película peruana “La Niña”, protagonizada por la actriz Cindy Díaz, lanzó su póster oficial. La cinta ambientada en la ciudad de Iquitos está dirigida por el cineasta peruano Javi Velásquez y llegará a la cartelera nacional el próximo 7 de mayo.

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