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“La Niña” utiliza locaciones reales de Iquitos para construir una atmósfera de tensión constante. | Foto: Difusión
“La Niña” utiliza locaciones reales de Iquitos para construir una atmósfera de tensión constante. | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El suspenso regresa al cine peruano con “La Niña”, dirigida por Javi Velásquez Varela, que se estrenará en todo el país el 7 de mayo, cuyo primer tráiler ha revelado una historia que lleva los mitos de la Amazonía a un entorno urbano y policial.

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