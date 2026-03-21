El suspenso regresa al cine peruano con “La Niña”, dirigida por Javi Velásquez Varela, que se estrenará en todo el país el 7 de mayo, cuyo primer tráiler ha revelado una historia que lleva los mitos de la Amazonía a un entorno urbano y policial.

La cinta, basada en una novela del propio director, cuenta la historia de un voluntario extranjero que llega a Iquitos y alquila un departamento.

La Niña

Su tranquilidad termina cuando una niña comienza a tocar su puerta cada noche para pedir azúcar, un encuentro aparentemente simple que precede a su extraña desaparición.

A partir de ahí, una teniente de la policía y un capitán, este último apoyado por un vidente, inician una búsqueda que mezcla la lógica criminal con lo sobrenatural.

Sobre la locación, Velásquez Varela explicó que quería mostrar una faceta diferente de la selva. “Se han contado muchas historias sobre el misticismo amazónico, pero casi no hay películas urbanas ambientadas en la ciudad”, comentó el cineasta, refiriéndose al rodaje realizado en las calles y edificios de la capital loretana.

El elenco internacional está encabezado por el actor español Marc Clotet y la peruana Cindy Díaz, acompañados por los argentinos Pepe Monje y María Jesús Rentería.

El reparto nacional cuenta además con figuras de amplia trayectoria como Teddy Guzmán, Fernando Bacilio, Sebastian Monteghirfo y el recordado Óscar Carrillo.

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