Después de ver a una sagaz Cindy Díaz en “Rosa Chumbe”, en la edición 2016 del Diva Films Fest de Valparaíso, al director chileno Jorge Olguín y a su compatriota, la productora Carol Campos, no les quedaron dudas de que ella era la actriz indicada para protagonizar su entonces proyecto cinematográfico, “Análogos”, que acaba de ganar el Premio del Jurado en CURTAS Festival Internacional de Cine Fantástico de Vilagarcía de Arousa en Galicia.

“En el Festival de Valparaíso recibí tres ofertas de trabajo, de las cuales solo ‘Análogos’ se concretó. Las otras dos quedaron en nada por falta de financiamiento. Carol Campos se comunicó conmigo durante la pandemia para decirme que quería que trabaje en su producción al lado de los grandes actores chilenos Mónica Carrasco y Jorge Gajardo. Me habló de mi personaje, de la historia. Obviamente, acepté feliz”, sostuvo la actriz.

En el intenso drama chileno, Díaz Vizconde interpreta a una inmigrante peruana, vulnerable, en busca de oportunidades, lejos de los suyos.

“El encuentro de Cindy (su personaje) con dos personas mayores y el gran cariño que generan, se convierte en un gran sostén en un mundo caótico. Representar a una inmigrante y recalcar lo vulnerables que son fue muy importante para mí. Requerí de mucho compromiso, honestidad y amor para interpretarla”, destaca la actriz.

“Análogos” se filmó en el 2022, durante la pandemia, con restricciones sanitarias por el COVID-19. Llegará a las salas de cine de Chile el 25 de enero del 2024, y aún no hay fecha de estreno en nuestro país.

“Se grabó en una sola locación. Fue un trabajo duro de una semana, en la que solo se hicieron mis escenas, porque estaba en teatro en ese momento y tenía que filmar otra película. Los primeros ensayos fueron a través de zoom”, recuerda la actriz.

Cindy Díaz protagoniza la premiada película chilena "Análogos". (Foto: Hugo Pérez?

Inicios artísticos

Este es el segundo rol protagónico de Cindy Díaz en una película extranjera. El primero fue en España, con “Evelyn”, a los 22 años. Y dos años antes, debutó en el cine, con un papel secundario en “Contracorriente”, de Javier Fuentes-León.

“‘Evelyn’ (de Isabel de Ocampo) fue una gran oportunidad. Era bastante joven. El casting se hizo en todo Latinoamérica. Chicho Durand fue el encargado de hacerlo en Perú. El día del casting me citó en su casa, era muy linda, no iba con la ficción de la película, un lugar completamente oscuro, sin luz, sin esperanza. Me concentré, me imaginé que estaba en un lugar terrible, y funcionó porque quedé seleccionada para el papel. Era un personaje fuerte: una joven explotada sexualmente”, recuerda la actriz.

Díaz también integra el elenco de las cintas “El incidente de Lidia”, “La niña del azúcar”, “Amor Erizo” y tuvo una pequeña participación en “Mira arriba”.





“Estoy creciendo artísticamente poco a poco. Sueño en grande. Quiero tener más oportunidades internacionales de trabajo. Quiero llegar tan lejos como la vida me lo permita”, acota.