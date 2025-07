Si fuiste aquel niño, adolescente e incluso adulto que anhelaba algún día ver al Coyote atrapando al Correcaminos, pero terminabas frustrado – igual o quizá peor que nuestro querido personaje – porque siempre fallaba en todos sus intentos, parece que por primera vez podrás verlo triunfar, pero no capturando a aquella ave veloz, sino en los tribunales cuando demande a la corporación Acme. Algo que podremos disfrutar en la película “Coyote vs. Acme”. A continuación, lo que debes saber sobre el filme que combina acción real con animación.

Cabe mencionar que la película originalmente iba a estrenarse en 2023 bajo el sello de Warner Bros. Discovery, pero decidió cancelarla en noviembre de ese año con el fin de obtener una deducción de impuestos de US$30 millones, lo que desató las críticas de mucha gente en todo el mundo, incluido actores. Por fortuna, el estudio permitió a los cineastas buscar otros distribuidores y tras varias negociaciones, Ketchup Entertainment adquirió los derechos en marzo de 2025. Y ahora, ¡ya tenemos fecha de estreno!

"Coyote vs. Acme" es la película más esperada para quienes crecieron viendo a estos personajes animados (Foto: Ketchup Entertainment)

¿DE QUÉ TRATA “COYOTE VS. CORRECAMINOS”?

La película “Coyote vs. Acme” se centra en el abogado Kevin Avery, quien representa a Wile E. Coyote en la demanda que interpuso contra Acme Corporation por los productos defectuosos que siempre recibió cuando buscaba atrapar al Correcaminos. Lo peor es que además de no funcionar correctamente, estos se iban contra él, por lo que terminó en más de una ocasión con graves lesiones.

Curiosamente, a pesar de que el Coyote vendría a ser el agresor por querer capturar al ave veloz, este despertó mucha simpatía en la audiencia; y aunque carece prácticamente de personalidad, nunca se dio por vencido.

"Coyote vs. Acme" es una película que mezcla realidad con animación (Foto: Ketchup Entertainment)

TRÁILER DE “COYOTE VS. ACME”

Aunque Ketchup Entertainment no ha lanzado el tráiler oficial que tanto esperan millones de fanáticos de Looney Tunes, se sabe que en el avance veremos al Coyote muy preocupado haciendo un repaso de sus intentos fallidos por atrapar al Correcaminos, todo porque los productos de Acme jamás funcionaron. Mientras pasa esto, presta atención a un anuncio televisivo en el que sale un abogado convocando a quienes sufrieron daños a causa de dicha corporación.

Tras contratar sus servicios, el Coyote irá hasta la corte para exigir justicia. Pero Acme también se ha preparado con sus abogados. La disputa no será fácil. ¿Al final nuestro querido personaje podrá ganar en algo?

Coyote junto a su abogado en la corte para tratar de ganar a Acme (Foto: Ketchup Entertainment)

FECHA DE ESTRENO DE “COYOTE VS. CORRECAMINOS”

“Coyote vs. Correcaminos” se estrenará el 28 de agosto de 2026, noticia que ha llenado de emoción y nostalgia a gran cantidad de personas; por lo tanto, se convierte en uno de esos filmes que varios esperamos con ansias.

Afiche donde se anuncia la fecha de estreno de "Coyote vs. Acme" (Foto: Ketchup Entertainment)

ELENCO DE “COYOTE VS. CORRECAMINOS”

Algunos de los actores que aparecen en la película “Coyote vs. Correcaminos” son:

Will Forte como Kevin Avery, el abogado de Wile E. Coyote.

John Cena como Buddy Crane, el abogado de la Corporación Acme.

Lana Condor como Paige.

P. J. Byrne como Bill.

Eric Bauza.

Martha Kelly.

Luis Guzmán.

Tone Bell.

El veterano actor de doblaje de Looney Tunes, Eric Bauza, dará voz a varios otros personajes a lo largo de película.

¿EN QUÉ SE BASA LA PELÍCULA?

El filme “Coyote vs. Acme” se basa en un artículo satírico que fue publicado en The New Yorker, en el que el Coyote decide demandar a la corporación ACME por los todos los productos defectuosos que siempre le vendió y le ocasionaron daños físicos.

