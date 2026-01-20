La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) aprobó la licencia bancaria a Tenpo Bank. De esta forma, la empresa, que cuenta con el respaldo de Krealo y el grupo Credicorp, se convierte en el primer neobanco en dicho país.

“Se trata de un hito para el ecosistema financiero chileno y evidencia cómo la innovación y la tecnología pueden ampliar el acceso a servicios financieros de manera ágil, segura y centrada en las personas. Este paso demuestra el potencial transformador de soluciones que responden a las nuevas necesidades de los usuarios, ofreciendo una propuesta de valor diferenciada y sostenible”, señaló Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp.

El proceso inició en enero de 2024, cuando Tenpo presentó ante el regulador su solicitud de licencia bancaria. En octubre de ese año obtuvo la autorización provisional, y en febrero de 2025 se le otorgó la autorización de existencia. Ahora, con la autorización de funcionamiento por parte de la CMF, se abre una nueva etapa en el sistema financiero chileno.

“Desde Credicorp, seguiremos acompañando este camino con una visión de largo plazo, impulsando la inclusión financiera y generando más oportunidades para millones de chilenos. Esta evolución también fortalece la apuesta regional que venimos desarrollando a través de Krealo, nuestro corporate venture capital, desde donde impulsamos iniciativas escalables, alineado a nuestro propósito de mejorar vidas y acelerar los cambios que nuestros países necesitan”, agregó.

Como banco, la propuesta de Tenpo sumará nuevos productos financieros adicionales a los que ya se ofrecen. Algunos de ellos serían cuentas corrientes, créditos de consumo y depósitos a plazo. Para los más de 2,5 millones de clientes actuales se les ofrecerá evolucionar al neobanco sin costo alguno y de forma muy simple desde la app.

“Hoy es un día histórico para Tenpo y para la banca de Chile. Hace aproximadamente 20 años que no se vivía un proceso de este tipo y nos llena de orgullo ser el primer neobanco del país, permitiéndonos construir una oferta financiera más amplia que la que tenemos actualmente. Aspiramos a ser un referente en innovación financiera, acompañando a las personas en cada etapa de su vida y construyendo confianza a largo plazo”, explicó Fernando Araya, CEO y Co-Founder de Tenpo.