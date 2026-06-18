El manga de Yoshihiro Togashi está de vuelta. Tras una agónica espera de casi un año y medio, la Weekly Shonen Jump ha confirmado oficialmente el regreso de “Hunter x Hunter”. Las redes sociales han estallado con el anuncio, marcando uno de los retornos más esperados por la comunidad otaku a nivel global.

A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber sobre el estreno del capítulo 411, la fecha oficial de lanzamiento y qué esperar de la continuación del arco del Viaje al Continente Oscuro.

¿Cuándo se estrena el capítulo 411 de “Hunter x Hunter”?

El manga de “Hunter x Hunter” retomará su publicación oficial en la revista Weekly Shonen Jump #31 del año 2026 (que sería entre el 22 y 28 de junio). Tras haber acumulado exactamente 567 días de hiatus (su última aparición fue en el capítulo 410), la obra de Togashi se pondrá a la venta en Japón la próxima semana.

Para el público internacional, el capítulo 411 estará disponible en formato digital de manera legal, gratuita y traducido al español a través de la plataforma oficial Manga Plus de Shueisha.

El estado de salud de Yoshihiro Togashi y el nuevo ritmo de publicación

El motivo detrás de este largo parón—y de los anteriores—sigue siendo los severos problemas de salud crónicos que padece su autor, Yoshihiro Togashi, específicamente sus dolores de espalda.

A pesar de las dificultades físicas, Togashi ha mantenido informados a sus seguidores a través de sus redes sociales oficiales, donde comparte diariamente sus avances y bocetos. Para este regreso, la Shonen Jump mantendrá un formato de publicación adaptado a las capacidades del mangaka, priorizando su bienestar para evitar un nuevo parón indefinido a corto plazo.

¿Qué pasará en el capítulo 411? El Arco de la Sucesión está en su punto crítico

El regreso de “Hunter x Hunter” nos sumerge de lleno en el complejo y tenso Arco de la Sucesión Real a bordo del barco Ballena Negra 1 (Black Whale 1).

El capítulo 410 nos dejó en medio de las brutales dinámicas de la guerra psicológica y de supervivencia entre los príncipes de Kakin, sus guardaespaldas y las diferentes facciones de la mafia (Gei-Li, Xi-Yu y Cha-R).

El capítulo 411 promete retomar las siguientes líneas argumentales clave:

La estrategia de Kurapika: Quien sigue lidiando con el desgaste de su habilidad Emperor Time mientras protege al Príncipe Woble.

Quien sigue lidiando con el desgaste de su habilidad mientras protege al Príncipe Woble. El movimiento de la Brigada Fantasma (Phantom Troupe): Que continúa la caza de Hisoka dentro de los niveles inferiores del barco.

Que continúa la caza de Hisoka dentro de los niveles inferiores del barco. La guerra de Nen entre los príncipes: Con las Bestias Guardianas de Nen volviéndose cada vez más agresivas y letales.

Dónde leer el manga de Hunter x Hunter gratis y en español

Si quieres ponerte al día antes del gran estreno de la próxima semana, la mejor opción es utilizar los canales oficiales:

Manga Plus (Web y App): La aplicación de Shueisha publicará el capítulo 411 en simultáneo con Japón. Recuerda que la plataforma suele mantener los tres primeros y los tres últimos capítulos disponibles de forma gratuita.

La aplicación de Shueisha publicará el capítulo 411 en simultáneo con Japón. Recuerda que la plataforma suele mantener los tres primeros y los tres últimos capítulos disponibles de forma gratuita. Volúmenes en físico: Si prefieres repasar los arcos anteriores (como las Hormigas Quimera o la Elección del Presidente), las editoriales locales de cada país (como Panini, Ivrea o Norma) tienen la colección actualizada hasta el volumen 38.

El regreso de Gon, Killua (aunque estén ausentes en este arco), Kurapika y Leorio vuelve a encender la llama de un manga que, a pesar de las pausas, demuestra por qué es considerado una obra maestra de los shonen.