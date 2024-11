El capítulo 406 de “Hunter X Hunter” ya salió y muchos se han quedado sorprendidos de ver a Chrollo Lucifer en su máximo esplendor nuevamente. ¿Qué fue lo que pasó en este episodio? Aquí te lo contamos todo.

Capítulo 406 de “Hunter X Hunter”

El capítulo 406 de “Hunter x Hunter” comienza en una atmósfera de preparación y advertencias. Los protagonistas reciben credenciales de identificación para moverse por los niveles superiores, pero se les advierte: “Puede que tengas autorizaciones, pero los guardias no pasarán por alto si andas mostrando un arma.” El peligro de un enfrentamiento innecesario aumenta, pues los soldados de la segunda clase son “jóvenes y novatos,” y “en el peor de los casos, podrías terminar baleado.”

Nobunaga, impaciente y sin intención de esconderse demasiado, opta por seguir adelante. “No voy a obligarte… pero esos soldados de la segunda clase son muy verdes,” advierte, y aunque otros compañeros sugieren precaución, él tiene un plan claro para moverse entre los “pasillos estrechos y serpenteantes” del área.

A medida que avanzan, Nobunaga se cruza con una planta de procesamiento de desechos que parece desempeñar un papel importante en el equilibrio de poder de la zona. Los residuos de la inmensa población de la nave se manejan aquí, y este control del flujo de desperdicios se vuelve una ventaja estratégica para la organización Cha-R y Xi-Yu.

“En otros lugares, tener control sobre el procesamiento de basura puede ser más que conveniente,” reflexiona uno de los personajes, aludiendo a cómo la planta no solo maneja la basura, sino que también funciona como cobertura para que ciertos personajes se muevan libremente entre los niveles, “sin tener que reportar cada pequeño cambio a los superiores.”

La discusión gira en torno a una táctica de eliminación en la que los enemigos se encuentran con la muerte en habitaciones aisladas. “Llaman a cada uno a una habitación separada para una ‘entrevista,’” susurra uno de los personajes, sugiriendo la frialdad con la que operan en este lugar. “Entonces, simplemente los eliminan.”

Mientras se sumergen en el oscuro y tenso ambiente de la planta de desechos, Nobunaga no puede evitar un “aroma nostálgico” que lo transporta a tiempos más simples, aunque la ironía de este pensamiento en un lugar tan sombrío no se le escapa. “Cuando los desechos de 200,000 personas fluyen aquí, no es raro que huelas algo así,” comenta.

Pronto, el equipo se enfrenta a la necesidad de ingresar a una guarida enemiga, y aquí las advertencias son especialmente severas. “Si atacas a ese tipo, parece que activas una especie de ‘interruptor de invulnerabilidad’,” explica uno de los personajes, describiendo al guardián de esta guarida como un usuario de Nen de contraataque. “Cuando se activa, te ves obligado a salir por algo parecido a un robot de seguridad.” Las defensas de este guardián lo protegen de cualquier agresor, convirtiéndolo en una fortaleza casi inexpugnable.

Finalmente, el capítulo introduce un recurso intrigante: una puerta que, aparentemente, no solo conecta dos habitaciones, sino que funciona como un “punto de salto” que permite el traslado al tercer nivel de la nave. “Basado en el boceto que te di antes,” dice uno de los personajes, “la puerta que conecta la sala A con la sala B es en realidad un punto de teletransportación al nivel tres.” Este hallazgo añade una nueva capa de complejidad, pues cualquier movimiento que hagan podría transportarlos inesperadamente o desencadenar un evento defensivo automático.

La tensión y la intriga crecen mientras el grupo avanza. Los personajes se preparan para lo que parece una misión de infiltración compleja y peligrosa, donde cada error podría ser fatal. Las advertencias y estrategias que se plantean en este capítulo preparan el escenario para un enfrentamiento potencialmente letal, en el cual los protagonistas deberán sortear habilidades Nen, mecanismos de defensa automáticos, y una organización enemiga implacable que no dudará en usar la infraestructura misma de la nave a su favor.

Fecha confirmada del capítulo 406 de “Hunter x Hunter”

El capítulo 406 del manga de “Hunter x Hunter” saldrá el día domingo 10 de noviembre. Por otra parte, corre la posibilidad de que dicho episodio se filtre unos días antes.

¿Dónde leer legalmente el manga de “Hunter x Hunter”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “Hunter x Hunter”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

Ficha técnica del manga de “Hunter x Hunter”

Título: Hunter x Hunter

Autor: Yoshihiro Togashi

Género: Aventura, Acción, Fantasía, Sobrenatural, Shōnen

Primera publicación: 16 de marzo de 1998

Editorial: Shueisha

Revista: Weekly Shōnen Jump

Volúmenes: 38 (En continuación)

Estado: En curso (con pausas intermitentes debido a la salud del autor)

Idioma original: Japonés

Adaptaciones:

Anime 1: Hunter x Hunter (1999) , producido por Nippon Animation, 62 episodios.

, producido por Nippon Animation, 62 episodios. Anime 2: Hunter x Hunter (2011) , producido por Madhouse, 148 episodios.

, producido por Madhouse, 148 episodios. Películas: Hunter x Hunter: Phantom Rouge (2013) y Hunter x Hunter: The Last Mission (2013).

Trama principal: Sigue la historia de Gon Freecss, un joven que descubre que su padre es un legendario Hunter y decide seguir sus pasos para convertirse en uno, embarcándose en una serie de aventuras peligrosas.

