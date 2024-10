¡Ya tenemos todo el capítulo 402 del manga de “Hunter x Hunter” completo! Tras el gran regreso en el episodio anterior del icónico manga de Yoshihiro Toghashi, nos centramos en la continuación de la historia de Kurapika. ¿Qué fue lo que pasó ahora? Aquí te lo contamos todo.

Capítulo 402 de “Hunter x Hunter”

Zhang Lei escucha de uno de sus guardias que si solo quedaran tres personas—él mismo, Woble y Tubeppa—, Woble y Tubeppa renunciarían a su reclamo al trono. Considera esta rendición parcial como un avance, pero aún se pregunta si la rendición es válida en el Concurso de Sucesión. También reflexiona sobre por qué la moneda creada por su Bestia Espiritual Guardiana (BSG) no tuvo efecto, a pesar de haberla mantenido.

Tubeppa acepta una alianza con Woble (y por extensión, con Kurapika) y piensa que no habrá problemas para cooperar con ellos. Espera que al hacer esto, Rihan comience a prestar más atención a Zhang Lei en lugar de a ella. También cree que, dado que Tserriednich no asistió al banquete, no la considera importante. Después del pacto con Kurapika, la BSG de Tubeppa aparece, y Rihan sospecha que podría ser del tipo condicional.

Balsamilco cree que el TSK-17, una herramienta fallida de asesinato, podría ser útil y planea usarlo contra Halkenburg.

Saikov, quien podía usar Zetsu desde su nacimiento, está asombrado por el genio de Tserriednich. Oye de Theta que Tserriednich podría haber usado una habilidad mientras estaba en Zetsu. Detrás de esto está una Bestia de Nen marcada con el número 866, que no está relacionada con su BSG. Vantine informa a Tserriednich que Benjamin también está apuntando a Melody. Tserriednich le ordena asegurarse de que Melody no caiga en manos de Benjamin, averiguar qué está pensando y atraerla a su lado.

Fugetsu tiene una nueva marca en la espalda, que se parece a una picadura de insecto o una marca de inyección, que no estaba allí antes. Melody dice que es una marca de Nen y advierte a Kacho que si Fugetsu usa su habilidad, aparecerán dos puertas, siendo una una trampa colocada por un enemigo. Kacho sospecha que la BSG de Luzurus está detrás de esto. Melody, Kaiser y Kacho discuten cómo lidiar con Luzurus. Kaiser sugiere que parezca una sobredosis, diciendo que incluso si Melody usa su habilidad para inducir alucinaciones, las drogas aparecerían en el sistema de Luzurus, haciendo que un intento de escape repentino parezca un ataque al corazón.

Sin embargo, Melody señala que para crear una puerta, Fugetsu necesitaría visitar físicamente el lugar con anticipación. Kaiser se ofrece a ayudar, y Kacho cree que dejar una “carta de despedida (testamento)” despertará el interés de los otros príncipes. Melody sigue desconfiando de Kaiser, pero piensa que mantener su alianza es necesario para proteger a Fugetsu.

Melody, Kaiser y el personal del Buró de Justicia se dirigen a la Habitación 1001, donde entregan la carta de despedida de Kacho a Benjamin, indicando que si ella muere, la carta debe ser entregada directamente a cada príncipe. El Buró de Justicia verifica que la carta no contiene explosivos ni veneno. Cuando Fugetsu se acerca a Benjamin, su BSG grita, y los espíritus malignos de bajo nivel adheridos a Fugetsu desaparecen temporalmente. Kaiser se entera de que Benjamin planea imponer una ley marcial especial. Fugetsu y Kaiser entregan las cartas de Kacho a Tubeppa, Tyson y finalmente a Luzurus. Sin embargo, Luzurus es más cauteloso de lo esperado y no confía en la carta, entregándola al Buró de Justicia.

Basho crea un amuleto protector para Fugetsu usando su habilidad Hoiku, lo que hace que los espíritus malignos de bajo nivel desaparezcan. Aunque el amuleto mantendrá alejados a los espíritus por ahora, Basho advierte que no es una solución permanente.

El contenido de las cartas de Kacho difiere para cada príncipe, basado en investigaciones independientes del Buró de Justicia. La carta de Halkenburg contiene todas las verdades: los secretos de Benjamin, los crímenes de Tserriednich y el verdadero nacimiento de Halkenburg. Sin embargo, Halkenburg aún no ha despertado y no ha leído la carta. Melody espera que use la información sabiamente. También cuenta con Kurapika, instándolo a idear un plan, ya que no pueden escapar del Ballena Negra mientras el Concurso de Sucesión continúe.

Fecha confirmada del capítulo 402 de “Hunter x Hunter”

El capítulo 402 del manga de “Hunter x Hunter” saldrá el día domingo 13 de octubre. Por otra parte, corre la posibilidad de que dicho episodio se filtre unos días antes. Posiblemente el jueves 10 del mismo mes.

¿Dónde leer legalmente el manga de “Hunter x Hunter”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “Hunter x Hunter”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

Ficha técnica del manga de “Hunter x Hunter”

Título: Hunter x Hunter

Autor: Yoshihiro Togashi

Género: Aventura, Acción, Fantasía, Sobrenatural, Shōnen

Primera publicación: 16 de marzo de 1998

Editorial: Shueisha

Revista: Weekly Shōnen Jump

Volúmenes: 38 (En continuación)

Estado: En curso (con pausas intermitentes debido a la salud del autor)

Idioma original: Japonés

Adaptaciones:

Anime 1: Hunter x Hunter (1999) , producido por Nippon Animation, 62 episodios.

, producido por Nippon Animation, 62 episodios. Anime 2: Hunter x Hunter (2011) , producido por Madhouse, 148 episodios.

, producido por Madhouse, 148 episodios. Películas: Hunter x Hunter: Phantom Rouge (2013) y Hunter x Hunter: The Last Mission (2013).

Trama principal: Sigue la historia de Gon Freecss, un joven que descubre que su padre es un legendario Hunter y decide seguir sus pasos para convertirse en uno, embarcándose en una serie de aventuras peligrosas.

