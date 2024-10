¡Ya tenemos todo el capítulo 405 del manga de “Hunter x Hunter”! ¿Qué fue lo que pasó con Kurapika y los demás personajes de la obra? Aquí te contamos todo lo que sucedió en este episodio.

Capítulo 405 de “Hunter x Hunter”

El capítulo tiene de nombre: “Performance”.

Trabajando como crupier en un casino, Hisoka recuerda que no sintió nada después de escuchar sobre las Hormigas Quimera, dándose cuenta de que su indiferencia se debía a que el enemigo eran simplemente hormigas. Reconoce que los ruidos ocasionales en el barco son simplemente el resultado de una habilidad grupal nacida de una ceremonia con ayuda de una bestia Nen, y esto instantáneamente le hizo perder el interés. Hisoka describe la batalla en términos sexuales y dice que es una persona “normal”, por lo que no siente emoción en el combate entre especies (lo que él llama “juego animal”) o en las peleas de equipo (“juego de fiesta”). Quiere participar en un combate destructivo uno a uno (o “amoroso”) con otro humano. Está decepcionado de no poder disfrutar ese tipo de peleas ya que es normal. Sin embargo, admite que incluso la “masturbación” en solitario está absolutamente bien.

Mientras tanto, Bonolenov, disfrazado de Hisoka (a quien llamaremos “Bonosoka” de aquí en adelante), observa en secreto al verdadero Hisoka. Sorprendido de ver al verdadero Hisoka aquí, Bonolenov no esperaba encontrarlo en un casino exclusivo VIP en el Nivel 1. Se pregunta si este Hisoka también podría ser alguien disfrazado, ya que él mismo está haciendo lo mismo. La escena cambia a un flashback entre Bonolenov y Chrollo. Chrollo le instruye que adopte la forma de Hisoka y se mueva por áreas donde podría estar la mafia. Chrollo explica que esto probablemente provocará que la mafia invite a Bonosoka a una sala lujosa para mantener el equilibrio. Aunque tanto la Tropa como Hisoka son elementos impredecibles para la mafia Kakin, dado que Hisoka tiende a actuar solo, aislarlo facilitará las cosas para controlarlo. Chrollo luego explica que si Bonosoka actúa como se espera, permitirá a la mafia salvar su imagen mientras ayuda a la Tropa a localizar al verdadero Hisoka. Chrollo también predice que Hisoka probablemente ya haya contactado a uno de los príncipes y esté presente en el Nivel 1. Bonolenov especula que Chrollo no compartió esta teoría con toda la Tropa porque planea enfrentarse a Hisoka él mismo. Chrollo también le dice: “Si encuentras al verdadero Hisoka, transfórmate en alguien diferente a él y espera mis instrucciones”.

De vuelta en el presente, dado que tiene una desventaja contra el Goma Bungee de Hisoka, Bonosoka dice que no tiene intención de atacarlo primero. Luego se transforma en Owl [uno de las Bestias de Sombra]. Su habilidad de metamorfosis le permite tomar la forma de personas que ha conocido en persona, y la transformación dura aproximadamente el mismo tiempo que su interacción con la persona. Cree que cuanto más pequeño sea el objetivo de su transformación en comparación con él, menor será el tiempo que puede mantener su forma. Ahora como “Bonowl”, le preocupa haber matado a Lynch, temiendo que eso pueda causar problemas más adelante. Espera que la mafia no confunda la muerte de Lynch con una acción de Hisoka y asedie los niveles superiores para eliminarlo, aunque no puede estar seguro. Da dos razones para matar a Lynch y apuntar a la vida de Zakuro. Primero, notó que solo Lynch y la persona a la que golpea pueden escuchar la voz interior que emerge después de ser golpeados, habiéndole dicho a Zakuro: “Supongo que no me escuchaste”. Segundo, después de que Lynch recuperó la conciencia, la interrogó después de transformarse en Zakuro. Una Lynch enfurecida insistió en que el Hisoka que la dejó inconsciente era un impostor y sospechaba que los Heil-Ly o la Tropa los estaban engañando. Luego quiso decirle a Hinrigh que deberían priorizar la masacre de los Heil-Ly o la Tropa. [Aún fingiendo ser Zakuro, Bonolenov mató a Lynch y luego se transformó en su verdadero Zakuro, quien fue asesinado por Bonolenov (como Lynch) y le dijo que el Hisoka allí arriba era alguien disfrazado, como se mostró en el Capítulo 394].

Bonowl se da cuenta de que los miembros de la Tropa son conscientes de la herida emocional de Chrollo por las muertes de Shalnark y Kortopi y que la “presión” que Chrollo busca en el barco es un usuario de Nen (“una página para el libro de Chrollo”) necesario para matar a Hisoka “de verdad”. Aunque todos entienden que Chrollo quiere matar a Hisoka él mismo, también han notado que Chrollo ha dejado el puesto #9 vacío, revelando sus verdaderos sentimientos. Esperan que, una vez que Hisoka sea asesinado, Chrollo pueda detener su acto, o “performance”, de mantener la compostura después de las muertes de miembros. En otro lugar, se muestra en una gran pantalla la cara del asesino de Sarasa. Se le identifica como Lisnoroth, el presidente de la fundación “Futuro para los Niños”. Fue brutalmente asesinado hace una década y el culpable aún no ha sido encontrado. Chrollo se muestra de espaldas a la pantalla.

Mientras tanto, Nobunaga le pregunta a Wang si los Heil-Ly en la Ballena Negra son los verdaderos, compartiendo su sensación de inquietud. Wang mira a Tajao, quien reacciona con incredulidad, preguntando qué más podrían ser los Heil-Ly si no son reales. Wang entonces explica que los jefes de la mafia Kakin son tradicionalmente realeza no electa, pasando sus posiciones a través de la herencia. Aunque los Cha-R participaron en la ceremonia de herencia de Morena, Wang dice que no están lo suficientemente cerca de ella como para entender completamente los objetivos de los Heil-Ly. Nobunaga deduce que si el objetivo de los Heil-Ly es eliminar a las otras familias de la mafia, entonces matar pasajeros no relacionados es extraño, lo que sugiere que su verdadero objetivo podría ser eliminar a todos en el barco, eliminando efectivamente a Kakin por completo. Luego concluye que esta matanza indiscriminada podría ser un medio para obtener habilidades Nen necesarias para lograr esto. Tajao asegura al grupo de Nobunaga que los Cha-R y Xi-Yu cooperarán plenamente para derrotar a los Heil-Ly. Sin embargo, en un monólogo interno, Wang se refiere a Morena de manera familiar, implicando una relación mucho más cercana de lo que su explicación previa sugería, anticipando que el grupo de Nobunaga podría llegar a ella antes de lo esperado, y señala que ella podría tener que jugar su “carta de comodín” antes de tiempo.

Hablando con Dogman, Morena se refiere a la procesión funeraria para Halkenburg como una oportunidad ideal ya que muchas personas se reunirán para despedirlo. Le pide a Dogman que encuentre a una persona en particular. Dogman y Sodom luego parten en su misión, mientras que Voozinc le pregunta a Morena sobre los otros miembros. Ella le dice que están subiendo de nivel en el área de la procesión para vengarse de Hinrigh. Habiendo alcanzado el Nivel 51, Quorolle, Tevelares y Daemon están ahora listos para actuar.

Mientras Nobunaga, Phinks y Feitan siguen a Tajao por la ruta de los Cha-R, finalmente llegan a otra puerta con el hechizo de restricción Nen después de abrirla.

Nota del editor: ¡Hisoka y la Tropa están en movimiento! ¡En el próximo número, ¿qué escena están mirando Chrollo, Nobunaga y los demás?! ¡El intenso concurso de sucesión continúa!

Fecha confirmada del capítulo 404 de “Hunter x Hunter”

El capítulo 404 del manga de “Hunter x Hunter” saldrá el día domingo 3 de noviembre. Por otra parte, corre la posibilidad de que dicho episodio se filtre unos días antes. Posiblemente el jueves 31 de octubre.

¿Dónde leer legalmente el manga de “Hunter x Hunter”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “Hunter x Hunter”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

Ficha técnica del manga de “Hunter x Hunter”

Título: Hunter x Hunter

Autor: Yoshihiro Togashi

Género: Aventura, Acción, Fantasía, Sobrenatural, Shōnen

Primera publicación: 16 de marzo de 1998

Editorial: Shueisha

Revista: Weekly Shōnen Jump

Volúmenes: 38 (En continuación)

Estado: En curso (con pausas intermitentes debido a la salud del autor)

Idioma original: Japonés

Adaptaciones:

Anime 1: Hunter x Hunter (1999) , producido por Nippon Animation, 62 episodios.

, producido por Nippon Animation, 62 episodios. Anime 2: Hunter x Hunter (2011) , producido por Madhouse, 148 episodios.

, producido por Madhouse, 148 episodios. Películas: Hunter x Hunter: Phantom Rouge (2013) y Hunter x Hunter: The Last Mission (2013).

Trama principal: Sigue la historia de Gon Freecss, un joven que descubre que su padre es un legendario Hunter y decide seguir sus pasos para convertirse en uno, embarcándose en una serie de aventuras peligrosas.

