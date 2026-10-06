Una obra de José Gil de Castro de 1834 comparte espacio con piezas de artistas nacidos casi dos siglos después. El retrato de Juan Francisco de Izcue y Sáez de Texada introduce así un salto temporal dentro de una muestra que reúne diez obras donadas al Museo de Arte de Lima (MALI) por la Colección Patricia Phelps de Cisneros (CPPC).

La donación contemporánea formó parte de una iniciativa internacional mediante la cual la CPPC entregó más de 200 obras de 91 artistas de 22 países a seis museos de América Latina, Estados Unidos y Europa. Entre las instituciones estuvieron el Museum of Modern Art de Nueva York y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid.

Entre los artistas figuran los peruanos Elena Damiani y David Zink Yi, además de Laura Anderson Barbata, Adrián Balseca, Donna Conlon, Jonathan Harker, Ana Roldán y Oswaldo Terreros. Patricia Phelps Cisneros ha seguido esa diversidad durante décadas y reconoce que su propia mirada también ha cambiado.

El retrato “Juan Francisco de Izcue y Sáez de Texada”, de José Gil de Castro, fue realizado en 1834 y es la obra más antigua de la selección.

Un antecedente decisivo fue “Diálogos: arte latinoamericano desde la Colección Cisneros”, exposición presentada por el MALI en 2004, cuando el museo comenzaba a desarrollar de manera más sistemática su colección contemporánea con una perspectiva regional. Desde entonces, explica, ha aumentado la circulación entre las distintas escenas latinoamericanas, pero también se ha vuelto más difícil reducirlas a categorías geográficas rígidas. David Zink Yi nació en Perú y vive y trabaja en Berlín; Ana Roldán nació en México y trabaja en Zúrich; Jonathan Harker nació en Ecuador y desarrolló buena parte de su práctica en Panamá. “¿Dónde empieza y dónde termina la geografía de una obra?”, plantea Cisneros.

Su vínculo con el MALI también se extiende al arte republicano. En 2017, la CPPC anunció la donación de 119 objetos y obras de arte colonial a cinco instituciones. En el caso del museo limeño, el aporte incluyó el retrato “Juan Francisco de Izcue y Sáez de Texada”, pintado por José Gil de Castro en 1834. Su presencia en esta selección introduce un salto temporal que conecta el patrimonio republicano con las búsquedas del arte contemporáneo.

Para Cisneros, además, ese tránsito resume una idea que ha marcado su trabajo como coleccionista: una obra no termina cuando entra en una colección. Hay que investigarla, documentarla, cuidarla y pensar en el lugar donde podrá seguir siendo vista y estudiada. Por eso considera las donaciones una forma de custodia. En el MALI, aquellas obras empiezan ahora una nueva etapa.