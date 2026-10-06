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La exposición “Donación Patricia Phelps de Cisneros. Obras para el MALI”, que reúne diez piezas incorporadas a la colección del Museo de Arte de Lima.
La exposición “Donación Patricia Phelps de Cisneros. Obras para el MALI”, que reúne diez piezas incorporadas a la colección del Museo de Arte de Lima.
Por Ángel Navarro Quevedo

Una obra de José Gil de Castro de 1834 comparte espacio con piezas de artistas nacidos casi dos siglos después. El retrato de Juan Francisco de Izcue y Sáez de Texada introduce así un salto temporal dentro de una muestra que reúne diez obras donadas al Museo de Arte de Lima (MALI) por la Colección Patricia Phelps de Cisneros (CPPC).

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Presidente del Museo de Arte de Lima, Juan Carlos Verme (Video: El Comercio)
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