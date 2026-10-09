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La Subasta MALI llega a su edición XXXIV con 64 lotes que recorren distintas etapas y expresiones del arte peruano.
La Subasta MALI llega a su edición XXXIV con 64 lotes que recorren distintas etapas y expresiones del arte peruano.
Por Ángel Navarro Quevedo

El Museo de Arte de Lima ocupa un edificio público, el Palacio de la Exposición, pero funciona con fondos enteramente privados. Para sostenerlo nació, en 1996, la Subasta de arte del MALI —realizada durante la Fiesta del Arte —, que en sus primeros años ni siquiera tenía martillero, pues los postores pujaban en silencio y dejaban sus ofertas en un sobre sellado. Treinta años después, el 10 de octubre, el museo celebrará su edición XXXIV.

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Presidente del Museo de Arte de Lima, Juan Carlos Verme (Video: El Comercio)
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