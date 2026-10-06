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La artista Daniela Tovar presentará el 10 de octubre en La Rebelde Librería, "Storyteller", una exposición de aves pintadas en oleo y acuarelas Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
La artista Daniela Tovar presentará el 10 de octubre en La Rebelde Librería, "Storyteller", una exposición de aves pintadas en oleo y acuarelas Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
/ JULIO REAÑO
Por Ángel Navarro Quevedo

Daniela Tovar nos dice que hoy es colibrí. Al periodista que escribe esta nota lo ve pingüino, y al fotógrafo que la retrata, gallinazo. Para decir qué ave es cada persona, dice la pintora, primero hay que conversar. “La personalidad marca su espíritu plumífero”, explica, y por eso ella se siente como aquel pajarillo tímido y esquivo. Esa ave y otras más aparecerán el 10 de octubre en La Rebelde Librería, donde presenta “Storyteller”, una exposición que transforma a personajes de la mitología griega en pájaros.

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