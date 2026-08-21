Hay objetos que sobreviven a las personas. Fotografías, documentos, papeles y recuerdos que permanecen en una casa incluso cuando quienes los guardaron ya no son los mismos. Para Teo Baertl Grau, ese archivo doméstico fue el punto de partida de “SEXANXIOFILIA”, su primera publicación como artista multidisciplinario, un proyecto que comenzó a reunir cuando todavía estudiaba en el Perú.

Al principio no había una teoría ni siquiera un nombre para aquello que estaba haciendo. Había, más bien, una acumulación. Baertl Grau guardaba objetos y documentos que le resultaban cargados de memoria e identidad y los llevaba consigo a sus espacios de estudio, residencias e intercambios. Con el tiempo, las conversaciones con profesores, amigos y otros artistas le permitieron advertir que aquella pulsión de coleccionar escondía una pregunta más profunda.

“SEXANXIOFILIA” reúne fotografías, documentos, archivos personales, textos y piezas artísticas para explorar la identidad, el cuerpo y la memoria.

El proyecto creció mientras el artista se mudaba del Perú a Milán y atravesaba distintas etapas de formación. Lo que había comenzado como un acopio de materiales terminó convirtiéndose en una investigación transdisciplinaria atravesada por el psicoanálisis y la antropología. El resultado es un libro-objeto de arte híbrido que reúne fotografías, documentos, archivos personales, textos y distintas piezas de su producción artística.

Para encontrar una palabra capaz de nombrar ese proceso, Baertl Grau emprendió una investigación que incluyó la lectura de decenas de libros y el acompañamiento de un psicoanalista. Así nació “SEXANXIOFILIA”, término que combina las palabras sexo, ansiedad y filia para describir el bucle adictivo de ansiedad sexual producido por la represión sistemática del deseo. El concepto se convirtió entonces en una forma de ordenar un archivo, pero también de mirarse a sí mismo.

El artista peruano radicado en Milán construye en “SEXANXIOFILIA” un archivo íntimo atravesado por el psicoanálisis y la antropología.

Un espejo incómodo

La publicación reúne distintos formatos y secciones para aproximarse a la identidad, el cuerpo, la memoria y el trauma desde una perspectiva íntima. No se trata únicamente de contar una historia personal, sino de observar cómo una vida se encuentra atravesada por expectativas, represiones y recuerdos que terminan participando en la construcción de quien somos. “Mostrar mi propio proceso de cómo me relaciono yo con mi cuerpo y cómo me relaciono yo con mi propia ansiedad, con mi propia sexanxiofilia es mostrar mi propia intimidad”, señala.

En ese recorrido aparece también Lima, no solo como lugar de origen, sino como parte de las estructuras sociales que moldean la experiencia individual. El artista recuerda haber crecido en una ciudad atravesada por contradicciones y expectativas, especialmente dentro de determinados circuitos sociales. En su obra, esas presiones se cruzan con la memoria de lo que fue, pero también con aquello que se esperaba que fuera y nunca llegó a ser.

La publicación aborda la ansiedad, el trauma y la identidad trans a partir de materiales reunidos por Baertl Grau durante seis años.

La identidad ocupa un lugar central en ese archivo porque permite cuestionar una idea que suele asumirse como definitiva. Para Baertl Grau, la identidad no constituye una esencia fija, sino una construcción que cambia a partir de las experiencias, los vínculos y el entorno. “La identidad no es fija, que la identidad no es inamovible, sino que la identidad fluctúa eternamente”, afirma.

Pero convertir la intimidad en material artístico también implica establecer límites. El artista no concibe la exposición de su archivo como un ejercicio de transparencia absoluta. Lo que decide mostrar depende de su propio estado mental y de aquello para lo que se siente preparado. “Yo debo priorizar mi salud mental ante la obra”, sostiene.

“SEXANXIOFILIA” es, finalmente, el resultado de investigación y revisión de una experiencia que comenzó con objetos aparentemente inconexos. Teo Baertl Grau convierte ese archivo personal en una publicación donde la memoria funciona una materia que continúa modificándose. Lo íntimo deja entonces de ser únicamente aquello que se guarda, sino también puede ser aquello que, al ser observado, permite comprender cómo llegamos a ser quienes somos.