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Teo Baertl Grau, conocido artísticamente como KIKI, presenta “SEXANXIOFILIA”, su primera publicación, tras seis años de investigación artística.
Teo Baertl Grau, conocido artísticamente como KIKI, presenta “SEXANXIOFILIA”, su primera publicación, tras seis años de investigación artística.
Por Ángel Navarro Quevedo

Hay objetos que sobreviven a las personas. Fotografías, documentos, papeles y recuerdos que permanecen en una casa incluso cuando quienes los guardaron ya no son los mismos. Para Teo Baertl Grau, ese archivo doméstico fue el punto de partida de “SEXANXIOFILIA”, su primera publicación como artista multidisciplinario, un proyecto que comenzó a reunir cuando todavía estudiaba en el Perú.

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Presidente del Museo de Arte de Lima, Juan Carlos Verme (Video: El Comercio)
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