Experiencia “Genios del Arte” llega a Lima con tecnología de proyección en 360 grados

La exhibición “Genios del Arte by Inmersive Dreams” llega al Jockey Plaza el próximo 15 de abril, proponiendo un formato donde el espectador podrá convertirse en el protagonista de un entorno digital envolvente.

Bajo la producción de Art Seven, la muestra utiliza tecnología de última generación para proyectar en 360 grados las piezas más icónicas de maestros universales como Leonardo da Vinci, Claude Monet, Vincent van Gogh, Gustav Klimt y Katsushika Hokusai, además de una sección dedicada al movimiento Pop Art.

La propuesta busca democratizar el acceso a la historia del arte a través del estímulo sensorial. Mediante el uso de proyecciones a gran escala y una curaduría musical diseñada específicamente para el espacio, las obras cobran vida sobre las paredes y suelos, permitiendo una interacción fluida con el público.

Desde historias personales hasta grandes ovaciones: revivimos los 21 años de los Premios Luces, el reconocimiento de El Comercio a lo mejor del talento peruano.

Detalles de la exhibición y boletería

La muestra ha sido diseñada para ser accesible para todas las edades, con horarios programados que facilitan la asistencia del público familiar y escolar:

Lunes a viernes: Desde las 12:00 p.m.

Sábados y domingos: Desde las 11:00 a.m.

Respecto al acceso, los boletos, cuyo costo va desde los S/ 49, estarán disponibles a través de la plataforma y módulos físicos de Teleticket.

Además, se ofrecerá un 20 % de descuento para quienes realicen la compra con tarjetas del Banco Falabella.

Afiche de Genios del Arte