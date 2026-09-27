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Resumen

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Camané ha sido galardonado con el premio “Amalia Rodrigues” como Mejor Intérprete de Fado y Mejor Álbum, además de nominaciones a los Latin Grammy.
Camané ha sido galardonado con el premio “Amalia Rodrigues” como Mejor Intérprete de Fado y Mejor Álbum, además de nominaciones a los Latin Grammy.
Por Enrique Planas

El cantante portugués Camané encabeza el cartel de la novena edición del Festival Fado Lima. Este 19 de noviembre, el Teatro Segura albergará un concierto imperdible. Pura Saudade.

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Entrevista