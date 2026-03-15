La edición 98 de los Premios Oscar se llevó a cabo este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La gala reunió a las principales figuras del cine internacional para premiar lo mejor del año anterior en distintas categorías.

En la categoría de Mejor canción original, las nominadas fueron: “Dear Me” de Relentless (música y letra de Diane Warren), “Golden” de KPop Demon Hunters (Ejae, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seon y Teddy Park), “I Lied to You” de Sinners (Raphael Saadiq y Ludwig Göransson), “Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi!, y “Train Dreams” de Train Dreams (Nick Cave y Bryce Dessner). El ganador fue: “Golden” de KPop Demon Hunters

Las cantantes que prestaron sus voces para las canciones de "KPop Demon Hunters" serán las más esperadas en el desfile de Macy's de este año (Foto: Netflix)

Mejor canción original – Nominados

“Dear Me” – Relentless (Diane Warren)

(Diane Warren) “Golden” – KPop Demon Hunters (Ejae, Mark Sonnenblick y otros)

“I Lied to You” – Sinners (Raphael Saadiq y Ludwig Göransson)

(Raphael Saadiq y Ludwig Göransson) “Sweet Dreams of Joy” – Viva Verdi! (Nicholas Pike)

(Nicholas Pike) “Train Dreams” – Train Dreams (Nick Cave y Bryce Dessner)

Ganadores de años anteriores

2025: “El Mal” – Emilia Pérez (Clément Ducol y Camille)

– (Clément Ducol y Camille) 2024: “What Was I Made For?” – Barbie (Billie Eilish y Finneas O’Connell)

– (Billie Eilish y Finneas O’Connell) 2023: “Naatu Naatu” – RRR (M.M. Keeravani y Chandrabose)

– (M.M. Keeravani y Chandrabose) 2022: “No Time to Die” – No Time to Die (Billie Eilish y Finneas O’Connell)

– (Billie Eilish y Finneas O’Connell) 2021: “Fight for You” – Judas and the Black Messiah (H.E.R., D’Mile & Tiara Thomas)

– (H.E.R., D’Mile & Tiara Thomas) 2020: “(I’m Gonna) Love Me Again” – Rocketman (Elton John y Bernie Taupin)

En su discurso, la cantante KPop Demon Hunters destacó: “Gracias a mis amigos, mi familia y a Netflix”.