Tras el repentino fallecimiento de Manolo Rojas, el emblemático humorista peruano que murió a los 63 años el pasado 27 de marzo, se viralizaron en redes sociales sus emotivas declaraciones previas a su partida, donde reflexionó sobre la pérdida, la familia y la gratitud hacia los seres queridos.

Las palabras de Rojas fueron dadas en el podcast del comunicador Giancarlo Granda y difundidas recientemente con el consentimiento de su familia. En ellas, enfatizó la importancia de valorar a las personas mientras están presentes.

Conmovido, cuestionó las muestras de afecto tardías: “A veces la gente espera que te vayas para llorar, ir al cementerio, cuando ya no…” , recordando que él pudo abrazar a sus padres en vida, lo que le dio paz tras sus fallecimientos.

El humorista también destacó su orgullo por la ciudad de Huaral, si tierra natal, que considera fundamentales en su carrera. “Mis raíces son huaralinas, netamente. Me siento muy orgulloso”, dijo, evocando el entorno que moldeó su carácter y trayectoria.

Rojas se abrió además sobre las tragedias que marcaron sus últimos años, pues perdió a seis familiares cercanos en siete años, incluyendo a sus padres y a su hermano menor, quien fue su representante.

MÁS INFORMACIÓN: Patricia Alquinta lamenta no contestar última llamada de Manolo Rojas

Frente a estas pérdidas, señaló que la cultura, la lectura y los audiolibros fueron herramientas clave para sobrellevar el dolor y mantenerse resiliente.

El velorio del artista se realizó el 28 de marzo en el Gran Teatro Nacional, y luego sus restos fueron trasladados a Huaral, donde recibió un multitudinario homenaje. Al día siguiente fue sepultado en el cementerio Campo Fe de Huachipa, rodeado de familiares, amigos y seguidores que le dieron su último adiós.