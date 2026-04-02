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El humorista fue velado el 28 de marzo de 2026 en el Gran Teatro Nacional y luego trasladado a Huaral, su tierra natal, para un multitudinario homenaje. Al día siguiente, sus restos fueron sepultados en el cementerio Campo Fe de Huachipa | Foto: Agranda TV (Captura)
El humorista fue velado el 28 de marzo de 2026 en el Gran Teatro Nacional y luego trasladado a Huaral, su tierra natal, para un multitudinario homenaje. Al día siguiente, sus restos fueron sepultados en el cementerio Campo Fe de Huachipa | Foto: Agranda TV (Captura)
Por Redacción EC

Tras el repentino fallecimiento de Manolo Rojas, el emblemático humorista peruano que murió a los 63 años el pasado 27 de marzo, se viralizaron en redes sociales sus emotivas declaraciones previas a su partida, donde reflexionó sobre la pérdida, la familia y la gratitud hacia los seres queridos.

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