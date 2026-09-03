Magaly Medina volvió a pronunciarse sobre ‘Paco’ Bazán luego de su polémico encuentro con Jefferson Farfán en el podcast “La Manada”. La conductora de “Magaly TV, la firme” cuestionó que su compañero de ATV apareciera en el espacio del exfutbolista, con quien el canal mantiene una disputa legal.

El momento que generó mayor sorpresa ocurrió cuando la ‘Foquita’ interrumpió la entrevista que Bazán ofrecía en “La Manada” para aparecer frente a él. Ambos dejaron atrás sus conocidos enfrentamientos y protagonizaron un efusivo abrazo, además de conversar y bromear durante el encuentro.

La actitud de Bazán no habría sido bien recibida por Magaly Medina. La conductora de espectáculos consideró contradictorio que el conductor acudiera al espacio vinculado a Farfán y, posteriormente, buscara regresar a su programa. Para la ‘Urraca’, el acercamiento resultó especialmente cuestionable debido al conflicto que enfrenta el exfutbolista con ATV.

Magaly Medina envió un mensaje a ‘Paco’ Bazán, por su cercana relación con Jefferson Farfán. ( Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")

Durante la emisión de su programa, Medina reveló que Bazán habría intentado conseguir una invitación para regresar al set. Según contó, el periodista incluso habría mostrado disposición para recibir críticas durante una eventual entrevista con tal de volver a aparecer en el espacio televisivo.

“Este canal tiene una lucha abierta con Jefferson Farfán, ha enjuiciado a la figura principal del canal y a este canal también. Cómo él puede ir a abrazar al enemigo de este canal, no solo es mi enemigo, alguien que me enjuicia, sino a todo el canal porque el canal responde por mí”, declaró.

La conductora rechazó tajantemente esa posibilidad y lanzó una advertencia al exfutbolista. “Ni se asome por acá porque lo voy a sacar con seguridad”, habría señalado Medina, dejando clara su posición respecto a una eventual visita de Bazán a su programa.

Magaly Medina envió un mensaje a ‘Paco’ Bazán, por su cercana relación con Jefferson Farfán. ( Foto: Captura de video / "SATÉLITE+")

Medina también cuestionó lo que consideró una búsqueda de aprobación por parte de Bazán. En televisión, la periodista calificó su actitud de manera crítica y sostuvo que primero habría acudido a encontrarse con Farfán y luego buscado nuevamente acercarse a su espacio.