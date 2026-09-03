Magaly Medina envió un mensaje a ‘Paco’ Bazán, por su cercana relación con Jefferson Farfán. ( Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")
Magaly Medina envió un mensaje a ‘Paco’ Bazán, por su cercana relación con Jefferson Farfán. ( Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")
Por Redacción EC

Magaly Medina volvió a pronunciarse sobre Paco’ Bazán luego de su polémico encuentro con Jefferson Farfán en el podcast “La Manada”. La conductora de “Magaly TV, la firme” cuestionó que su compañero de ATV apareciera en el espacio del exfutbolista, con quien el canal mantiene una disputa legal.

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