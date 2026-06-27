Es bien sabido que, la vida de Pamela López ha estado marcada por denuncias de maltratos físicos y psicológicos, así como supuestas infidelidades con bellas mujeres del medio y falta de compromiso con sus hijos por parte de su aún esposo Christian Cueva. Esto ha derivado, sin duda, en una serie de señalamientos entre ambos personajes, hasta llegar a instancias judiciales. Inclusive, en medio de las diversas polémicas, la norteña reveló que el futbolista mantenía una fuerte deuda con su madre, Beatriz Solórzano, desde hace varios años, lo cual complicó aún más la situación entre ellos. Sin embargo, recientemente la empresaria expresó su rechazo a la denuncia que este interpuso contra su mamá y no dudó en arremeter contra la pareja de Pamela Franco, lanzándole duros cuestionamientos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO PAMELA LÓPEZ SOBRE LA DENUNCIA DE CHRISTIAN CUEVA CONTRA SU MADRE?

En declaraciones para ‘Amor y fuego’, Pamela López se mostró muy mortificada por la denuncia que Christian Cueva interpuso contra su madre, Beatriz Solórzano. De acuerdo con el futbolista en su momento, la abuela de los menores le habría impedido ver a su hija cuando atravesaba problemas de salud, situación que derivó en la intervención de la Policía y en acciones legales por presunta violencia psicológica y alienación parental. Frente a ello, la empresaria lamentó que el único objetivo del futbolista sea perjudicar a su familia, por lo que lo instó a respetar el régimen de visitas establecido para poder ver a sus hijos de manera ordenada y conforme a lo acordado legalmente.

“Mi mamá tiene más de 65 años y en su haber nunca ha tenido una sola denuncia. Anteriormente era yo la mala, la mala madre que no dejaba ver, ahora es mi mamá, mañana te encargo a mis hijos y salen denunciados. Entonces pregúntate qué mal le estás haciendo para que tus hijos no quieran verte. El tema es simple. Él tiene un régimen de visitas, él puede solicitar verlos. El tema es que si mis hijos quieren verlo y qué ha hecho él para que mis hijos de repente tomen una postura que es bastante triste, no solamente a él como papá, a mí como mamá me duele y me preocupa porque son pequeñitos y se dan cuenta ya de todo”, sostuvo la trujillana.

¿QUÉ OPINÓ CHRISTIAN CUEVA SOBRE LA DEUDA QUE MANTUVO CON LA MAMÁ DE PAMELA LÓPEZ?

Luego de varios meses de acusaciones por parte de su aún esposa, Pamela López, quien señalaba que mantenía una fuerte deuda con su madre, en una reciente entrevista para ‘Amor y fuego’, Christian Cueva, junto a su abogada, salió a aclarar estas especulaciones con el objetivo de limpiar su imagen. De acuerdo con el futbolista nacional, recién se entero de las deudas a través de la prensa y redes sociales y precisó que nunca recibió un comprobante de devolución, debido a que en ese entonces la madre de sus hijos se encargaba de todas las gestiones.

Sin embargo, ‘Cuevita’ aseguró que ya saldó la cuenta, que ascendería a S/ 80 000, con su exsuegra, Beatriz Solórzano. De hecho, dejó entrever que la demora en el pago se debía a que en ese entonces su dinero se encontraba en Brasil, donde jugaba en un club; incluso, una lesión complicó aún más su situación. “Se le pagó, Rodrigo (González), de la manera como me entregó el dinero porque no es la primera vez que se me presta. En efectivo, se lo di. Yo cumplí. (...) Yo mi dinero o mi sueldo no lo percibí en Perú, pero yo sí cumplí”, explicó Cueva.