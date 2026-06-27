Por Redacción EC

Es bien sabido que, la vida de Pamela López ha estado marcada por denuncias de maltratos físicos y psicológicos, así como supuestas infidelidades con bellas mujeres del medio y falta de compromiso con sus hijos por parte de su aún esposo Christian Cueva. Esto ha derivado, sin duda, en una serie de señalamientos entre ambos personajes, hasta llegar a instancias judiciales. Inclusive, en medio de las diversas polémicas, la norteña reveló que el futbolista mantenía una fuerte deuda con su madre, Beatriz Solórzano, desde hace varios años, lo cual complicó aún más la situación entre ellos. Sin embargo, recientemente la empresaria expresó su rechazo a la denuncia que este interpuso contra su mamá y no dudó en arremeter contra la pareja de Pamela Franco, lanzándole duros cuestionamientos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.