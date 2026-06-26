Pablo Heredia ha vuelto a acaparar las portadas de la noticia con sus recientes declaraciones en “Magaly TV, la firme”. Esta vez, no fue por hablar de su cercanía con Shirley Arica, sino, por recordar su relación con la actriz Alessandra Fuller, con quien mantuvo un comentado romance hace varios años.

En conversación con Magaly Medina, el actor argentino abrió su corazón y reconoció que su relación con Ale Fuller fue una de las más importantes de su vida. Es más, reconoció que fue una persona que amó y por la que todavía siente mucho cariño.

“Ale Fuller era una persona que amaba un montón, de hecho, la sigo queriendo un montón... no se merecía nada de lo que pasó después, creo que no tenía la conciencia que tengo hoy, pasaron muchos años, creo que era un hombre que no estaba preparado... me pude haber equivocado”, reveló el actor.

Pablo Heredia se conmueve al recordar su relación con Ale Fuller. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")

“Ale, la verdad no te merecías eso... no fui el hombre que merecías... y he llorado mucho diciéndole eso, admitiéndolo... y cuando uno comete un error, lo tiene que admitir”, añadió al reconocer que cometió errores durante su relación con la actriz.

En la misma conversación, Pablo Heredia admitió que le gustaría casarse y formar una familia. “Lo que quisiera en esta vida es conocer una esposa, tener una linda familia, un hijo, eso es lo que yo quiero”, reveló.

Se sincera sobre Shirley Arica

En otro momento de la entrevista para “Magaly TV, la firme”, Pablo Heredia fue consultado por su cercanía con Shirley Arica. Al respecto, el actor argentino aclaró que no mantienen un vínculo formal, ya que todavía están conociéndose.

Shirley Arica celebra su cumpleaños y se da apasionado beso con Pablo Heredia. (Foto: TikTok: @shirxpablo_)

“Que yo sea celosito, que me moleste, que me guste una chica, es lo más normal... ella puede hacer lo que quiera, ella no hizo nada malo, yo no le puedo reclamar nada porque no le pedí ninguna exclusividad”, comentó al hablar del presunto encuentro entre Shirley Arica y su expareja Ivo Ezeta.