Pablo Heredia se conmueve al recordar su relación con Ale. (Foto: Captura de YouTube - "Magaly TV, la firme / Instagram - @alefuller)
Pablo Heredia se conmueve al recordar su relación con Ale. (Foto: Captura de YouTube - "Magaly TV, la firme / Instagram - @alefuller)
Por Redacción EC

Pablo Heredia ha vuelto a acaparar las portadas de la noticia con sus recientes declaraciones en “Magaly TV, la firme”. Esta vez, no fue por hablar de su cercanía con Shirley Arica, sino, por recordar su relación con la actriz Alessandra Fuller, con quien mantuvo un comentado romance hace varios años.

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