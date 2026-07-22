Además…

A saber

El ingreso a la FIL Lima tendrá un costo de S/7,50 de lunes a jueves, y S/10 los fines de semana y feriados. Estudiantes y docentes pagan la mitad. Libre para menores de 5 años y mayores de 65. Si eres suscriptores de “El Comercio”, podrás acceder a un 20% de descuento en el precio de tus entradas.





La FIL Lima 2026 se desarrolla en el Centro de Exposiciones Jockey, ubicado en Av. Javier Prado Este cruce con carretera Panamericana Sur S/N , alt. Puerta 1 Hipódromo de Monterrico. Para quienes van con automóviles, las cocheras estarán disponibles en el Centro Comercial Jockey Plaza, con un precio por estacionamiento adicional al de la entrada a la feria.