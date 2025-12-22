Navidad venezolana: el rincón en San Miguel donde puedes saborear hallacas, pan de jamón y otras delicias

En Venezuela, los cachitos de jamón y queso crema son infaltables para desayunar. En horas de la tarde, un pan dulce, un pan de coco o un milhojas con mucha crema pastelera vienen bien. En Navidad, la familia se reúne y comparte con hallacas, pan de jamón y ensalada cocida.

En tiempos convulsionados como el actual —en que la crisis migratoria está latente y aún hay problemas por derribar— la cocina es un refugio para el empresario venezolano Daniel Vergara, creador de la Mansión del Pan.

“Llegamos [junto a su esposa] al Perú en 2013. Mis padres son peruanos, así que siempre estuve familiarizado con el país. La idea de crear la panadería-pastelería surgió poco tiempo después, con la ilusión de llevar el producto venezolano a las mesas locales”, precisa.

En la foto, delicias como pan de coco, pan de guayaba, pan dulce, lengua de suegra y milhojas de crema pastelera. (Foto: Lenin Tadeo) / LENIN TADEO

Una década después, el negocio también ofrece productos tradicionales peruanos, pero sin dejar de lado los sabores de la conocida también como Tierra de Gracia.

“Hay cosas que ya se comían aquí, como las orejitas, que en Venezuela se conocen como palmeras. Sin embargo, hay otras cosas con las que el cliente se ha ido familiarizando y encariñando, como el pan relleno de guayaba o las arepas, siendo la pepiada una de las favoritas, por su relleno sabroso de pollo, palta y mayonesa”, indica Vergara.

Con un espacio remodelado y una ubicación cercana a la Av. La Marina, La Mansión del Pan atiende de lunes a domingo de 6 am a 9:30 p.m.

La Mansión del Pan está ubicada en Brigida Silva de Ochoa 152 San Miguel. También, ofrecen pedidos por Rappi. (Foto: Lenin Tadeo) / LENIN TADEO

“Ahora nos preparamos para la temporada navideña, y los clientes ya pueden ir pidiendo sus panes de jamón y hallacas, que tienen un relleno generoso de guiso de carne, chancho y pollo”, invita el empresario, que está convencido de que los sabores son capaces de construir puentes y derribar fronteras. En su mesa, hay espacio (y buena comida) para todos. //