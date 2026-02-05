Carnaval de Cajamarca: todas las alternativas para llegar por tierra y aire a la gran festividad

La ciudad de Cajamarca se prepara para su momento más vibrante del año, la “Capital del Carnaval Peruano”, espera recibir a miles de visitantes entre el 14 y el 18 de febrero, días centrales de una festividad que combina música, coplas, pintura y una alegría desbordante. Si estás en Lima y aún no has decidido cómo sumarte a la fiesta, aquí te presentamos todas las opciones de transporte, costos y tiempos para que planifiques tu visita. Lo más importante, no tardes en decidirlo. Aquí vamos:

1. La opción más rápida: Un vuelo a la ciudad

Para quienes buscan ahorrar tiempo, el viaje en avión es la vía predilecta. El vuelo desde Lima hacia Cajamarca dura, en promedio, 1 hora y 20 minutos. Aerolíneas como Latam, JetSmart y Star Perú tienen vuelos diarios. Con lo que respecta a los costos, debido a la alta demanda por las fechas, los precios para febrero suelen duplicar o triplicar las tarifas. Mientras que un pasaje en abril puede costar S/ 160, para el carnaval los boletos de ida y vuelta puede llegar costar entre S/400 y S/650, dependiendo de la anticipación y la aerolínea.

2. La ruta terrestre: El clásico viaje en bus

El viaje en bus es la opción más popular entre los visitantes. La ruta sigue la Panamericana Norte hasta el desvío en Ciudad de Dios (La Libertad), para luego tomar el camino hacia la sierra. Empresas como Civa, Movil Bus, Transportes Línea, Turismo Días y Cruz del Sur son las más reconocidas, en cuanto al tiempo de viaje, este puede tardar entre 14 y 16 horas. La mayoría de los buses suelen salir de Lima por la tarde (entre 4:00pm a 8:00 pm) para llegar a Cajamarca al día siguiente muy temprano, justo a la hora del desayuno. Con lo que respecta a los costos, los pasajes en servicio económico comienzan desde los S/70 a S/130, pero hay algunos buses que ofrecen servicios de lujo (asientos 180°) que pueden llegar a costar entre S/180 a S/230.

3. La aventura propia: En auto

Además de las dos opciones anteriores, también está la posibilidad de viajar por cuenta propia, esto ofrece una flexibilidad incomparable, permitiendo paradas en ciudades como Trujillo o Chiclayo, o visitas a lugares turístico Baños del Inca. La ruta en carretera son aproximadamente 860 kilómetros. Se recorre la Panamericana Norte hasta Ciudad de Dios y se toma el desvío hacia la derecha. Esto puede tardar entre 13 a 15 horas dependiendo de las paradas y el tráfico. Algo a tener en cuenta es que se tienen que pagar peajes, hay alrededor de ocho peajes entre Lima y Cajamarca y el pago en total solo de ida puede ser de aproximadamente S/80. En cuanto a combustible, para un auto promedio, el gasto puede rondar los S/350 a S/450 (ida y vuelta), esto va a depender de el tipo de motor. Es importante que sepas que la carretera hacia Cajamarca tiene muchas curvas y neblina nocturna es por eso que se recomienda conducir de día para evitar contratiempos.

La oferta para viajar a Cajamarca es sumamente diversa, pero existe una regla importante para cualquier viajero: la anticipación. Reserva a tiempo los pasajes de avión o de bus o prepara tu auto si disfrutarás de un viaje por carretera.